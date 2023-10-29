Экс-форвард «Питтсбурга» Адам Джонсон погиб в результате несчастного случая.

Хоккеист английского клуба «Ноттингем Пантерс» получил случайный удар по горлу лезвием конька в матче британского Кубка вызова против «Шеффилд Стилерс».

Игрок потерял сознание, к нему на помощь бросились партнеры и медики. Матч был остановлен.

Джонсона доставили в больницу, но спасти его не удалось – 29-летний игрок скончался.

Предупреждение: видео эпизода может носить шокирующий характер. Оно доступно по этой ссылке.

Британская лига отложила все матчи, запланированные на воскресенье.

«С разбитым сердцем сообщаем, что нападающий «Ноттингем Пантерс» Адам Джонсон, к сожалению, скончался после ужасного несчастного случая в субботнем матче между «Шеффилдом» и « ».

Все, кто связан с лигой, думают о семье, друзьях и товарищах Адама в это невероятно печальное и трудное время. Мы также просим всех в настоящее время уважать частную жизнь семьи Адама», – говорится в заявлении лиги.

Нападающий перешел в британский клуб в это межсезонье. В 7 играх за команду он набрал 7 (4+3) очков.

В Северной Америке хоккеист провел несколько сезонов, большую часть – в системе « ».

В его активе 13 матчей в за «Пингвинс» и 4 (1+3) очка. В АХЛ за карьеру Джонсон провел 257 игр и набрал 137 (50+87) очков.