Экс-форвард «Питтсбурга» Адам Джонсон погиб в результате удара лезвием конька по горлу в матче британской лиги

Теги происшествия Питтсбург НХЛ чемпионат Великобритании Шеффилд Ноттингем Адам Джонсон контент Хоккей

Экс-форвард «Питтсбурга» Адам Джонсон погиб в результате несчастного случая.

Хоккеист английского клуба «Ноттингем Пантерс» получил случайный удар по горлу лезвием конька в матче британского Кубка вызова против «Шеффилд Стилерс». 

Игрок потерял сознание, к нему на помощь бросились партнеры и медики. Матч был остановлен. 

Джонсона доставили в больницу, но спасти его не удалось – 29-летний игрок скончался.

Предупреждение: видео эпизода может носить шокирующий характер. Оно доступно по этой ссылке.

Британская лига отложила все матчи, запланированные на воскресенье. 

«С разбитым сердцем сообщаем, что нападающий «Ноттингем Пантерс» Адам Джонсон, к сожалению, скончался после ужасного несчастного случая в субботнем матче между «Шеффилдом» и «Ноттингемом».

Все, кто связан с лигой, думают о семье, друзьях и товарищах Адама в это невероятно печальное и трудное время. Мы также просим всех в настоящее время уважать частную жизнь семьи Адама», – говорится в заявлении лиги. 

Нападающий перешел в британский клуб в это межсезонье. В 7 играх за команду он набрал 7 (4+3) очков. 

В Северной Америке хоккеист провел несколько сезонов, большую часть – в системе «Питтсбурга».

В его активе 13 матчей в НХЛ за «Пингвинс» и 4 (1+3) очка. В АХЛ за карьеру Джонсон провел 257 игр и набрал 137 (50+87) очков. 

38 комментариев

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Al Al
Писец
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Radik_2.0
кошмар
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Илья Цветков
следующий производитель экипировки, который придумает вменяемый воротник для игры должен будет получить Нобелевскую премию
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grownish
всегда когда смотрю хоккей думаю об этом, это супер страшно, почему нельзя было раньше придумать какую то защиту, ладно коньки, даже шайба в шею на скорости 150 кмч навряд ли приятно будет
+15
0
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АРХАТ
Не отскочил как Клинт Маларчук в 1989
+11
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АРХАТ
Ответ Илья Цветков
следующий производитель экипировки, который придумает вменяемый воротник для игры должен будет получить Нобелевскую премию
После случаев с Маларчуком и Маклири (шайбой перебили гортань, что не смог вернуться на лёд) давно пора
Хотя игроки начнут ныть, что не удобно, шею натирает итд
+7
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fomin
Ответ Илья Цветков
следующий производитель экипировки, который придумает вменяемый воротник для игры должен будет получить Нобелевскую премию
Уже есть , у вратарей на нагрудниках. Почему такое же не сделают до сих пор у полевых, такой же вопрос , как почему кто то с визором играет , а кто то без.
+3
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Babyboy
спасибо что предупредили про видео
не стал смотреть
+3
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zho3716
Жаль
+2
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Александр Балабанов
Ответ АРХАТ
Ещё словаку одному, забыл фамилию Но точно не Габорику
Зеднику
+2
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Анастасия Прудникова
Ответ Evgeny Trifonov
защита есть, в детском хоккее она обязательно. Просто на взрослом уровне её не одевают.
Видимо, надо и на взрослом одевать.(((
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Aks8888
жесть.......
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AndreyBSC
Ответ Илья Цветков
следующий производитель экипировки, который придумает вменяемый воротник для игры должен будет получить Нобелевскую премию
Защита горла есть много лет.
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FilthyFrank
Как теперь будет спать парень который влетел коньком ему по горлу?
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valderoma
Ужас 😢
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Shaiba Bash
Жесть, несчастный случай
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кот в кепке
Ответ GibsonFlyingV
Габорику вроде тоже рассекали горло
в середине 90-х шведский хоккест погиб также от пореза горла
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AndreyBSC
Ответ grownish
всегда когда смотрю хоккей думаю об этом, это супер страшно, почему нельзя было раньше придумать какую то защиту, ладно коньки, даже шайба в шею на скорости 150 кмч навряд ли приятно будет
Защита горла есть десятки лет. Просто она сковывает движения, поэтому не все ее используют. В Швеции после аналогичного случая много лет назад, она стала обязательной.
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GibsonFlyingV
Ответ АРХАТ
Ещё словаку одному, забыл фамилию Но точно не Габорику
Я тоже помню,словак из Флориды
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Игорь Васильев
Ответ grownish
всегда когда смотрю хоккей думаю об этом, это супер страшно, почему нельзя было раньше придумать какую то защиту, ладно коньки, даже шайба в шею на скорости 150 кмч навряд ли приятно будет
Буквально пару лет назад так погиб капитан МХК Динамо Питер, забыл фамилию
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garazhkucherova
Ответ АРХАТ
Не отскочил как Клинт Маларчук в 1989
Психологически он так и не восстановился, читал что с ним было после
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АРХАТ
Ответ Александр Балабанов
Зеднику
Да, верно
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Evgeny Trifonov
Ответ grownish
всегда когда смотрю хоккей думаю об этом, это супер страшно, почему нельзя было раньше придумать какую то защиту, ладно коньки, даже шайба в шею на скорости 150 кмч навряд ли приятно будет
защита есть, в детском хоккее она обязательно. Просто на взрослом уровне её не одевают.
+1
-1
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GibsonFlyingV
Ответ АРХАТ
Не отскочил как Клинт Маларчук в 1989
Габорику вроде тоже рассекали горло
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Max9999
Там именно удар ногой по горлу. Ногу задрал аж до шеи и полоснул коньком.
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