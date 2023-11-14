Ковальчук о допуске России к ОИ-2026: «ИИХФ много чего говорит и не делает. Наша задача – развивать спорт внутри страны»

Теги ИИХФ Сборная России по хоккею с шайбой Илья Ковальчук КХЛ олимпийский хоккейный турнир Хоккей

Илья Ковальчук отреагировал на возможный допуск сборной России к Олимпиаде.

Международная федерация хоккея (ИИХФ) предварительно включила сборную России в групповой этап Олимпиады‑2026. ИИХФ примет решение об участии сборных России и Беларуси в Олимпиаде-2026 не позднее марта 2024 года.

«К сожалению, Международная федерация хоккея много чего говорит и не делает. Наша задача – развивать спорт внутри страны, проводить больше соревнований, чтобы ребята развивались.

К сожалению, в хоккее мало конкурентов, с кем мы можем играть международные матчи, поэтому надо развиваться внутри страны», – сказал бывший игрок сборной России. 

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1 комментарий

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Ковид 07.10.52
Внутри какой его страны?
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