Илья Ковальчук отреагировал на возможный допуск сборной России к Олимпиаде.

Международная федерация хоккея (ИИХФ) предварительно включила сборную России в групповой этап Олимпиады‑2026. примет решение об участии сборных России и Беларуси в Олимпиаде-2026 не позднее марта 2024 года.

«К сожалению, Международная федерация хоккея много чего говорит и не делает. Наша задача – развивать спорт внутри страны, проводить больше соревнований, чтобы ребята развивались.

К сожалению, в хоккее мало конкурентов, с кем мы можем играть международные матчи, поэтому надо развиваться внутри страны», – сказал бывший игрок сборной России.