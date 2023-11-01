Депутат Свищев о словах Тардифа про допуск России до ОИ-2026: «Банальный шантаж и попирание прав нашей национальной федерации»

Депутат Дмитрий Свищев отреагировал на слова главы ИИХФ о допуске России до ОИ.

Люк Тардиф, комментируя предварительный допуск России до Олимпиады‑2026, сказал: «Это пока ничего не значит. Решение также зависит от дисциплинарного совета»

«То, что озвучивал неоднократно президент федерации хоккея Тардиф, все помнят. Известная история с нашим хоккеистом, который был призван в армию. Отсюда ноги и начинают расти.

Это банальный шантаж и попирание прав нашей национальной федерации. Все это не имеет общего от того, чтобы допустить нашу команду к Олимпийским играм», – заявил председатель комитета Государственной думы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев.

Глава ИИХФ о допуске России до ОИ-2026 и деле Федотова: «Если РФ хочет участвовать в наших соревнованиях, надо принять правила. Или пусть играют в другом месте»