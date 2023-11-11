Быков о словах Тардифа про допуск России до ОИ: «Это снобизм и надутость. Будет смотреть, дадут ли ему в Америке добро или нет. У них семь пятниц на неделе»

Вячеслав Быков раскритиковал главу ИИХФ за слова о допуске российских хоккеистов.

Ране Люк Тардиф заявил, что решение по вопросу допуска сборной России до Олимпийских игр будет принято не позднее марта 2024 года.

также опубликовала составы групп олимпийского турнира 2026 года и квалификационных раундов. Российская команда, занимающая третье место в рейтинге ИИХФ, в случае допуска сыграет со сборной США.

«Это полная наглость – в марте решим. Ну что это? Что это за руководители? Это такой снобизм и надутость полная. Будет смотреть, дадут ли ему [Тардифу] в Америке добро или нет. Тардиф – канадец. Он под влиянием этих людей. У них семь пятниц на неделе, нужно ждать.

Думаю, как только наладится политическая ситуация в мире и все образуется, то и в спорте будут другие взаимоотношения.

Сейчас нашим спортивным руководителям нужно искать решения, чтобы наши спортсмены имели практику на хорошем уровне и продолжали развиваться – вот это самое главное.

Со стороны журналистов здесь как раз нужно задавать вопросы руководителям, какие они видят перспективы и планы, что делать дальше, чтобы наши хоккеисты могли не терять форму и продолжать прогрессировать. Прогресс идет от того, с кем они соревнуются в спортивной борьбе», – сказал бывший главный тренер сборной России.