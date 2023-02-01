ИИХФ примет решение об участии сборных России и Беларуси в Олимпиаде-2026 в апреле 2024 года

Теги ИИХФ Сборная России по хоккею Сборная Беларуси по хоккею олимпийский хоккейный турнир Олимпиада-2026 Люк Тардиф Хоккей

ИИХФ примет решение об участии сборной России в Олимпиаде-2026 в апреле 2024 года.

«Решение об участии сборных России и Беларуси в олимпийском турнире 2026 года будет приниматься на конгрессе в апреле следующего года.

Затем мы должны будем организовать олимпийскую квалификацию, в связи с чем должны знать, какие сборные примут в ней участие.

Мы демократическая организация, которая принимает решения в соответствии с руководящими принципами», – сказал президент международной федерации хоккея Люк Тардиф в интервью финскому изданию Ilta Sanomat. 

Сборные России и Беларуси были отстранены от международных турниров под эгидой ИИХФ в 2022 году. 

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2 комментария

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Сергей Кот
все же знают это решение? ну вот, и нечего по этому поводу каждый раз новости постить.
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Евгений Мешков
как это интересно вы решение примите, если РФ и РБ от Олимпиад в принципе отстранены?
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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