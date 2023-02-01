ИИХФ примет решение об участии сборных России и Беларуси в Олимпиаде-2026 в апреле 2024 года

ИИХФ примет решение об участии сборной России в Олимпиаде-2026 в апреле 2024 года.

«Решение об участии сборных России и Беларуси в олимпийском турнире 2026 года будет приниматься на конгрессе в апреле следующего года.

Затем мы должны будем организовать олимпийскую квалификацию, в связи с чем должны знать, какие сборные примут в ней участие.

Мы демократическая организация, которая принимает решения в соответствии с руководящими принципами», – сказал президент международной федерации хоккея Люк Тардиф в интервью финскому изданию Ilta Sanomat.

Сборные России и Беларуси были отстранены от международных турниров под эгидой ИИХФ в 2022 году.

Глава ИИХФ: «Россия снова сможет участвовать в турнирах, когда будет подходящая ситуация. Мораль не является частью наших решений»

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