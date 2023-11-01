Андрей Назаров: «Матч Россия – США будет главным украшением Олимпиады. В случае допуска нам придется сильно постараться, чтобы выиграть»

Теги ИИХФ Сборная России по хоккею с шайбой Сборная Канады по хоккею с шайбой Сборная США по хоккею НХЛ Андрей Назаров КХЛ олимпийский хоккейный турнир Политика Чемпионат.com Хоккей

Андрей Назаров высказался о России в предварительном списке участников ОИ.

Международная федерация хоккея (ИИХФ) предварительно включила сборную России в групповой этап Олимпиады‑2026. В случае допуска до турнира команда может сыграть в группе С вместе с США.

«Наши с американцами пути постоянно пересекаются. В политике Россия и США – главные оппоненты в мире, две господствующих державы. Но все мы прекрасно знаем, чем все в итоге закончится, – мы обязательно победим. Здесь без вариантов.

Если брать хоккей, то просто посмотрите, сколько российских хоккеистов выступает в НХЛ за американские клубы. Аналогично можно сказать и про КХЛ, где подавляющее число легионеров – американцы и канадцы. Более того, все стороны активно получают виды на жительство и паспорта государств, в которых играют.

Это говорит о том, что в спорте ситуация между нашими странами накалена гораздо меньше, а противоречия, по сути, отсутствуют. Козни строят другие: прибалтийские страны, чехи, поляки, финны.

Или возьмите вчерашний пример: ИИХФ определила сборной России место на Олимпиаде 2026 года в одной группе с США. Посмотрим, допустят ли нас в итоге до нее, но позитивный звонок уже есть.

Здесь, конечно, нам будет посложнее, нежели в политике. Все понимают, что хоккейный матч Россия – США в рамках Олимпиады будет главным украшением Игр, при всем уважении к сборной Канады.

Здесь нам, в случае допуска, а также положительного решения НХЛ отпустить хоккеистов лиги в Милан, придется сильно постараться, чтобы выиграть. И пусть мне кто-то теперь попробует доказать, что хоккей – это не вид спорта номер один в России», – заявил экс-тренер клубов Фонбет Чемпионата КХЛ Андрей Назаров.

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16 комментариев

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гога11
Боюсь, что вместо этого матча с США придется сыграть с Белоруссией на Кубке 1 канала.
+10
-2
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Machine Head
Если главным тренером будет тот , кого ты восхваляешь , носишь на руках и жахаешь во все места , то тогда да будем всех «выносить».
+6
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Bartez1986
Андрюша по ходу закладку Бугаева подобрал
+6
-3
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Mephi027
Во-первых, кто нас туда пустит.

Во-вторых, и США, и Россия сейчас много слабее Канады.

В-третьих, глубина. Канада может 3 состава выставить примерно равных по силе а у нас едва один будет.
+4
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вперёд спартак
что за собутыльник у него интервью берёт
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Machine Head
Ответ Crosby174
Нынешний уровень такой, что и нам по силам собрать две сборные. Жаль, что центров совсем нету.
С кем там играть ? С деревянным составом СКА? Ты уже слишком глубоко залез - про центры начал писать. Я не американофил , но я даже не сомневаюсь , что нас вынесут, как бесполезные дрова вместе со всякими Толчинскими , Грицюками, Плешковыми и другими игроками «базового» клуба сборной, которых не нагибает очень сильно ленивый. Нас в нынешнем состоянии и с таким тренером вынесут легко немцы и швейцарцы.
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Персональные данные Номер 67327384
Андрюша грезитель, Андрюша мечтатель
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Crosby174
Ответ Mephi027
Во-первых, кто нас туда пустит. Во-вторых, и США, и Россия сейчас много слабее Канады. В-третьих, глубина. Канада может 3 состава выставить примерно равных по силе а у нас едва один будет.
Нынешний уровень такой, что и нам по силам собрать две сборные. Жаль, что центров совсем нету.
+3
-2
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Nikolay_exp
Ответ Machine Head
Если главным тренером будет тот , кого ты восхваляешь , носишь на руках и жахаешь во все места , то тогда да будем всех «выносить».
а к этому к сожалению все и идёт....
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Achilles 21
Ответ вперёд спартак
что за собутыльник у него интервью берёт
дочка с кузей из универа:)
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catcher69
будет будет...
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Nikolay_exp
странно как грязно-коричневый лижущий наз не сказал в конце: а чтобы окончательно и безоговорочно победить сборную Асашай нам нужно поставить самого гениального, самого величайшего тренера в истории России, который ночи не спал 800 матчей смотрел
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Maxim Shumov
Ответ гога11
Боюсь, что вместо этого матча с США придется сыграть с Белоруссией на Кубке 1 канала.
Снова эпохальные матчи с Белорусией, лучше любой ОИ))
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