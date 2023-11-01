Андрей Назаров: «Матч Россия – США будет главным украшением Олимпиады. В случае допуска нам придется сильно постараться, чтобы выиграть»

Андрей Назаров высказался о России в предварительном списке участников ОИ.

Международная федерация хоккея (ИИХФ) предварительно включила сборную России в групповой этап Олимпиады‑2026. В случае допуска до турнира команда может сыграть в группе С вместе с США.

«Наши с американцами пути постоянно пересекаются. В политике Россия и США – главные оппоненты в мире, две господствующих державы. Но все мы прекрасно знаем, чем все в итоге закончится, – мы обязательно победим. Здесь без вариантов.

Если брать хоккей, то просто посмотрите, сколько российских хоккеистов выступает в за американские клубы. Аналогично можно сказать и про КХЛ, где подавляющее число легионеров – американцы и канадцы. Более того, все стороны активно получают виды на жительство и паспорта государств, в которых играют.

Это говорит о том, что в спорте ситуация между нашими странами накалена гораздо меньше, а противоречия, по сути, отсутствуют. Козни строят другие: прибалтийские страны, чехи, поляки, финны.

Или возьмите вчерашний пример: определила сборной России место на Олимпиаде 2026 года в одной группе с США. Посмотрим, допустят ли нас в итоге до нее, но позитивный звонок уже есть.

Здесь, конечно, нам будет посложнее, нежели в политике. Все понимают, что хоккейный матч Россия – США в рамках Олимпиады будет главным украшением Игр, при всем уважении к сборной .

Здесь нам, в случае допуска, а также положительного решения НХЛ отпустить хоккеистов лиги в Милан, придется сильно постараться, чтобы выиграть. И пусть мне кто-то теперь попробует доказать, что хоккей – это не вид спорта номер один в России», – заявил экс-тренер клубов Фонбет Чемпионата КХЛ Андрей Назаров.