Ларионов про 3:4 с «Амуром»: «Контроль над игрой и доминирование было на нашей стороне, при всем уважении к сопернику»

Игорь Ларионов считает, что «Торпедо» доминировало в матче с «Амуром» (3:4).

«Сегодня контроль над игрой и доминирование было на нашей стороне, при всем уважении к сопернику.

Нам надо прибавить в бросках, чтобы те броски, которые сейчас соперник блокирует, доходили до ворот.

В конце игры пять игроков соперника выстроились перед вратарем, и было очень сложно пробить. Это не оправдание. Н

адо находить возможности выигрывать и такие матчи, не доводя дело до концовки», – сказал тренер « ».