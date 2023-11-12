Ларионов про 3:4 с «Амуром»: «Контроль над игрой и доминирование было на нашей стороне, при всем уважении к сопернику»
Игорь Ларионов считает, что «Торпедо» доминировало в матче с «Амуром» (3:4).
«Сегодня контроль над игрой и доминирование было на нашей стороне, при всем уважении к сопернику.
Нам надо прибавить в бросках, чтобы те броски, которые сейчас соперник блокирует, доходили до ворот.
В конце игры пять игроков соперника выстроились перед вратарем, и было очень сложно пробить. Это не оправдание. Н
адо находить возможности выигрывать и такие матчи, не доводя дело до концовки», – сказал тренер «Торпедо».
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