Ларионов про 3:4 с «Амуром»: «Контроль над игрой и доминирование было на нашей стороне, при всем уважении к сопернику»

Теги Амур Торпедо Игорь Ларионов КХЛ Хоккей

Игорь Ларионов считает, что «Торпедо» доминировало в матче с «Амуром» (3:4).

«Сегодня контроль над игрой и доминирование было на нашей стороне, при всем уважении к сопернику.

Нам надо прибавить в бросках, чтобы те броски, которые сейчас соперник блокирует, доходили до ворот.

В конце игры пять игроков соперника выстроились перед вратарем, и было очень сложно пробить. Это не оправдание. Н

адо находить возможности выигрывать и такие матчи, не доводя дело до концовки», – сказал тренер «Торпедо».

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2 комментария

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Egor Egor
Вам Грецкий забил. Смешнее быть не может
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Marienburg
Соломку стелить начинает. Поплыл профессор
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-1
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