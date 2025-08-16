Кудашов о «Динамо»: «Опять будем входить в сезон дольше, чем хотелось бы, возможно. Чемпионат будет сложным, волнообразным»

Алексей Кудашов заявил, что для «Динамо» старт сезона КХЛ может быть сложным.

Хоккеисты московского клуба провели предсезонные сборы в Минске.

– Подведите итоги работы в Минске.

– Плановая работа, все выполнили. Было много компонентов: физическая работа, много звеньевых сочетаний тренировали. И в первую очередь вспомнили прошлогоднюю работу, которую делали в конце сезона.

– В прошлом году, когда команда буксовала на старте сезона, вы говорили, что это может быть связано с предсезонной подготовкой, поэтому проанализируете и можете поменять на следующий год предсезонку. Что-то глобально поменяли?

– Поменяли, считаю, глобально, в том числе в сторону уменьшения нагрузок. Но все равно сезон будет очень сложным, волнообразным.

Возможно, опять будем входить в сезон дольше, чем хотелось бы. Посмотрим, – сказал главный тренер «Динамо » Алексей Кудашов .