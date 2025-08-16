Наиль Якупов: «Если бы не СКА, я не был бы сейчас в «Авангарде». Это мой путь, благодарен всем, кто дал мне возможность играть»

Наиль Якупов поблагодарил все клубы, где он выступал за карьеру.

– «Авангард» этим летом провел сбор в Петербурге. На пресс-конференции по его итогам вы вспомнили период, когда были в СКА и мечтали тогда о том, как все сложится хорошо в этом клубе, но… не договорили, что произошло потом. С какими чувствами вспоминаете тот отрезок своей карьеры?

– Знаете, с течением времени я пришел к мысли: все как было, так и должно было произойти – это мой путь, я его принимаю. Раньше я чего-то не понимал, не находил ответы на какие-то вопросы. Сейчас спокойно отношусь к своему прошлому.

Если бы не было в моей карьере СКА, я не был бы сейчас в «Авангарде». Поэтому благодарен всем, кто дал мне возможность поиграть за клубы, за которые играл, за те испытания, которые выпали на мою долю. Я многое что переосмыслил со временем, много чего поменял, много чего узнал.

– Почему СКА, имея такие возможности, не может уже восемь лет добраться до Кубка Гагарина, как думаете?

– О, это вопрос со звездочкой! Но сейчас у них много что поменялось, так что интересно посмотреть, что будет с командой в будущем. А о прошлом СКА размышлять не хочется, тем более что меня все это время не было в клубе, – сказал нападающий «Авангарда» Наиль Якупов .