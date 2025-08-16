Овечкин, Малкин, Кросби, Дацюк, Кучеров, Макдэвид, Драйзайтль, Маккиннон, Стэмкос, Макар, Хедман, Флери – в сборной лучших игроков НХЛ первой четверти века
Сайт НХЛ назвал сборную лучших игроков первой четверти века.
В списке представлены лучшие хоккеисты, дебютировавшие в лиге после 1 января 2000 года.
Вратари: Марк-Андре Флери, Джонатан Куик.
Защитники: Дрю Даути, Виктор Хедман, Данкан Кит, Кэйл Макар, Алекс Пьетранжело, Ши Уэбер.
Нападающие: Александр Овечкин, Патрис Бержерон, Сидни Кросби, Павел Дацюк, Леон Драйзайтль, Патрик Кэйн, Анже Копитар, Никита Кучеров, Нэтан Маккиннон, Евгений Малкин, Коннор Макдэвид, Стивен Стэмкос.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: официальный сайт НХЛ
