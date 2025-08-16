  • Спортс
  • Овечкин, Малкин, Кросби, Дацюк, Кучеров, Макдэвид, Драйзайтль, Маккиннон, Стэмкос, Макар, Хедман, Флери – в сборной лучших игроков НХЛ первой четверти века
Овечкин, Малкин, Кросби, Дацюк, Кучеров, Макдэвид, Драйзайтль, Маккиннон, Стэмкос, Макар, Хедман, Флери – в сборной лучших игроков НХЛ первой четверти века

Сайт НХЛ назвал сборную лучших игроков первой четверти века.

В списке представлены лучшие хоккеисты, дебютировавшие в лиге после 1 января 2000 года. 

ВратариМарк-Андре Флери, Джонатан Куик

Защитники: Дрю Даути, Виктор Хедман, Данкан Кит, Кэйл Макар, Алекс ПьетранжелоШи Уэбер

Нападающие: Александр Овечкин, Патрис Бержерон, Сидни Кросби, Павел Дацюк, Леон Драйзайтль, Патрик Кэйн, Анже Копитар, Никита Кучеров, Нэтан Маккиннон, Евгений Малкин, Коннор Макдэвид, Стивен Стэмкос. 

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: официальный сайт НХЛ
