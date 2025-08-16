Овечкин, Малкин, Кросби, Дацюк, Кучеров, Макдэвид, Драйзайтль, Маккиннон, Стэмкос, Макар, Хедман, Флери – в сборной лучших игроков НХЛ первой четверти века

Сайт НХЛ назвал сборную лучших игроков первой четверти века.

В списке представлены лучшие хоккеисты, дебютировавшие в лиге после 1 января 2000 года.

Вратари : Марк-Андре Флери , Джонатан Куик .

Защитники : Дрю Даути , Виктор Хедман , Данкан Кит , Кэйл Макар , Алекс Пьетранжело , Ши Уэбер .

Нападающие : Александр Овечкин, Патрис Бержерон, Сидни Кросби , Павел Дацюк , Леон Драйзайтль, Патрик Кэйн, Анже Копитар, Никита Кучеров, Нэтан Маккиннон, Евгений Малкин, Коннор Макдэвид, Стивен Стэмкос.