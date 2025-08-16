«Барыс» хочет забрать Голдобина. Ранее «Спартак» выставил форварда на драфт отказов (Михаил Зислис)

«Барыс» планирует подписать Николая Голдобина.

Об этом сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Михаил Зислис .

Сегодня «Спартак » добавил 29-летнего форварда в список отказов. В течение 48 часов любой клуб Фонбет Чемпионата КХЛ может подать заявку на получение спортивных прав на игрока. При наличии нескольких предложений, приоритет будет отдан клубу, занявшему более низкую строчку в прошлом регулярном чемпионате.

По итогам прошедшего сезона «Барыс» занял последнее место в КХЛ.

В минувшем сезоне Голдобин набрал 55 (21+34) очков в 62 играх за «Спартак» в регулярном чемпионате, а также 12 (3+9) очков за 12 матчей в Кубке Гагарина.

Ранее появилась информация , что СКА подал заявку на переход Голдобина .