  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • «Барыс» хочет забрать Голдобина. Ранее «Спартак» выставил форварда на драфт отказов (Михаил Зислис)
3

«Барыс» хочет забрать Голдобина. Ранее «Спартак» выставил форварда на драфт отказов (Михаил Зислис)

«Барыс» планирует подписать Николая Голдобина.

 Об этом сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Михаил Зислис

Сегодня «Спартак» добавил 29-летнего форварда в список отказов. В течение 48 часов любой клуб Фонбет Чемпионата КХЛ может подать заявку на получение спортивных прав на игрока. При наличии нескольких предложений, приоритет будет отдан клубу, занявшему более низкую строчку в прошлом регулярном чемпионате.

По итогам прошедшего сезона «Барыс» занял последнее место в КХЛ. 

В минувшем сезоне Голдобин набрал 55 (21+34) очков в 62 играх за «Спартак» в регулярном чемпионате, а также 12 (3+9) очков за 12 матчей в Кубке Гагарина.

Ранее появилась информация, что СКА подал заявку на переход Голдобина

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: телеграм-канал Михаила Зислиса
возможные переходы
logoНиколай Голдобин
logoКХЛ
logoSports – Казахстан
logoБарыс
Михаил Зислис
logoСпартак
