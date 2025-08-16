Стась про Кубок Минска: «Турнир отлично организован, дает много пищи для размышления всем тренерским штабам. На «Чижовка-Арене» всегда много болельщиков минского «Динамо»

Андрей Стась положительно оценил организацию Кубка Минска.

В пятницу минское «Динамо» уступило «Металлургу» (3:1) на турнире.

«Тяжелый матч, много сумбура. В целом, отлично организован турнир, который дает очень много пищи для размышления тренерским штабам всех команд. Понятно, что сейчас идет тяжелая работа. Через эту тяжелую работу игры помогают втягиваться.

Молодые ребята стараются, работают. Понятно, что всем есть над чем работать. Как молодым ребятам, так и взрослым. Идет хорошая продуктивная работа.

Очень приятно всегда играть на «Чижовка-Арене». Много зрителей, болельщиков «Динамо», много детей на трибунах. Это очень приятно. Спасибо большое», – сказал капитан минского «Динамо ».