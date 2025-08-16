СКА подал заявку на переход Голдобина. Ранее «Спартак» выставил форварда на драфт отказов («РБ Спорт»)

СКА подал заявку на переход Николая Голдобина.

Сегодня «Спартак» добавил 29-летнего форварда в список отказов. В течение 48 часов любой клуб Фонбет чемпионата КХЛ может подать заявку на получение спортивных прав на игрока. При наличии нескольких предложений, приоритет будет отдан клубу, занявшему более низкую строчку в прошлом регулярном чемпионате.

В сводной таблице прошлого сезона армейцы заняли 13-е место из 23 команд. Из действующих клубов КХЛ ниже СКА расположились «Торпедо», «Сибирь», «Адмирал», «Нефтехимик», «Шанхай», «Лада», «Сочи», «Амур» и «Барыс».

«Шанхай» – главный претендент на Голдобина. Форвард «Спартака» находится на драфте отказов (Артур Хайруллин)