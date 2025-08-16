Голдобин перейдет в «Барыс», сообщил Шевченко: «Продолжение издевательства над Николаем. Почему они должны слушаться «Спартак» – не понимаю»

Николай Голдобин перейдет в «Барыс».

Об этом сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Алексей Шевченко .

Ранее «Спартак» поместил 29-летнего форварда в список отказов. В течение 48 часов любой клуб Фонбет Чемпионата КХЛ может подать заявку на получение спортивных прав на игрока.

«Говорят, что расклад такой: Голдобина забирает «Барыс» и не отдает его никому, несмотря на ощутимую выгоду для команды. Заставляет провести сезон в клубе.

Зачем? Продолжение издевательства над Николаем. Типа через год в «Барысе » он не будет никому нужен. Типа как с Хохлачевым .

Я только не понимаю, почему «Барыс» должен слушаться «Спартак ». И у меня нет уверенности, что Николай за год сильно сдаст», – написал Шевченко.