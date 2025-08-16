Плющев об уходе Голдобина из «Спартака»: «Ничего неожиданного, там давно идет какая-то ситуация. Игрок интересный, может понадобиться многим клубам, даже ведущим»
Владимир Плющев прокомментировал уход Николая Голдобина из «Спартака».
Сегодня красно-белые поместили 29-летнего форварда в список отказов. В течение 48 часов любой клуб Фонбет чемпионата КХЛ может подать заявку на получение спортивных прав на игрока.
«Нет ничего неожиданного. Там давно идет какая-то ситуация. Все можно было ожидать. Так что, в общем, так и происходило. Это достаточно интересный игрок.
Он может понадобиться многим клубам, даже ведущим», – заявил бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев.
«Барыс» хочет забрать Голдобина. Ранее «Спартак» выставил форварда на драфт отказов (Михаил Зислис)
