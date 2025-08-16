Дедунов о жизни в Сочи: «Надо адаптироваться к жаре. Все соблазны – в выходной, когда по две тренировки в день, между сном и походом на море выбираешь отдых»

Павел Дедунов поделился впечатлениями о переезде в Сочи.

– Удалось обосноваться на новом месте?

– Сняли квартиру с семьей, нашли поблизости все необходимые магазины. Быт налажен. Живем в районе олимпийской деревни – в шаговой доступности от арены, чтобы не стоять в пробках. И море совсем рядом.

– За последние годы вы пожили и в Сибири, и в северной столице. Теперь – субтропики. Влияет ли климат?

– Конечно, непривычно. Сейчас надо адаптироваться к жаре. Но ничего страшного – не мы первые, не мы последние.

– В августе на Черноморском побережье, наверное, особенно тяжело тренироваться?

– Климат, конечно, вносит коррективы. На земле под солнцем бывает тяжеловато, много жидкости уходит. Лед быстрее портится из-за жары. В целом – нюансы есть.

– К тому же море, пляжи – соблазны в шаговой доступности.

– Все соблазны – в выходной. Когда по две тренировки в день, между сном и походом на море выбираешь отдых. Сейчас график очень плотный, – сказал форвард «Сочи » Павел Дедунов .