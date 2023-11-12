Ларионов про 3:4 с «Амуром»: «По игре «Торпедо» заслужило одно очко. Команда хорошо выглядит и двигается»

Игорь Ларионов считает, что «Торпедо» заслужило очко в игре с «Амуром» (3:4).

«Сложный матч для нашей команды. По игре мы заслужили минимум одно очко. Ребята достают из себя силы, творчество и мастерство, чтобы вдали от Нижнего Новгорода показывать тот хоккей, в который мы умеем играть.

В сложный период игр на выезде команда хорошо выглядит и двигается. Это показатель того, что мы на правильном пути», – сказал главный тренер «Торпедо».