Ларионов про 3:4 с «Амуром»: «По игре «Торпедо» заслужило одно очко. Команда хорошо выглядит и двигается»
Игорь Ларионов считает, что «Торпедо» заслужило очко в игре с «Амуром» (3:4).
«Сложный матч для нашей команды. По игре мы заслужили минимум одно очко. Ребята достают из себя силы, творчество и мастерство, чтобы вдали от Нижнего Новгорода показывать тот хоккей, в который мы умеем играть.
В сложный период игр на выезде команда хорошо выглядит и двигается. Это показатель того, что мы на правильном пути», – сказал главный тренер «Торпедо».
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