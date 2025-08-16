Вратарь «Трактора» Дриджер показал новый шлем – с символами Челябинска: памятником Курчатову, первым трактором у проходной ЧТЗ, храмом Александра Невского
Крис Дриджер показал новый шлем с символами Челябинска.
В июне «Трактор» подписал однолетнее соглашение с экс-вратарем «Флориды» и «Сиэтла».
«Крис Дриджер и его невероятной красоты шлем, вдохновленный Челябинском», – написала пресс-служба «Трактора».
На шлеме изображены: памятник физику Игорю Курчатову, первый трактор у проходной ЧТЗ, храм Александра Невского, скульптура основателям города и памятник революционерам-железнодорожникам.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: телеграм-канал «Трактора»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости