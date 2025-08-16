Вратарь «Трактора» Дриджер показал новый шлем – с символами Челябинска: памятником Курчатову, первым трактором у проходной ЧТЗ, храмом Александра Невского

Крис Дриджер показал новый шлем с символами Челябинска.

В июне «Трактор » подписал однолетнее соглашение с экс-вратарем «Флориды» и «Сиэтла».

«Крис Дриджер и его невероятной красоты шлем, вдохновленный Челябинском», – написала пресс-служба «Трактора».

На шлеме изображены: памятник физику Игорю Курчатову, первый трактор у проходной ЧТЗ, храм Александра Невского, скульптура основателям города и памятник революционерам-железнодорожникам.