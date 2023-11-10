Генменеджер «Торпедо» о новом контракте Ларионова: «Помпезно объявим, когда придет время. Это касается не только денег»

Генменеджер «Торпедо» рассказал, продлит ли клуб контракт с Игорем Ларионовым.

Специалист возглавляет команду с сезона-2022/23. В прошлом чемпионате «Торпедо» заняло четвертое место в таблице Западной конференции, обыграло «Динамо» (4-2 в серии) в первом раунде плей-офф, но уступило СКА (0-4 в серии) во втором.

В нынешнем регулярном чемпионате «Торпедо» находится на третьем месте в таблице Запада.

– Есть ли дата, до которой вы рассчитываете продлить контракт с Ларионовым?

– Неправильно будет называть дату. Думаю, мы официально и помпезно об этом объявим, когда придет время.

Думаю, всем очевидно, что в клубе заинтересованы в том, чтобы сохранить Игоря Николаевича на долгий срок.

Нужно обсудить многие моменты, и это касается не только денег.

Мы должны расти как клуб. Помните, как мы долгие годы радовались выходу в плей-офф.

– Будете ли повышать зарплату Игорю Ларионову?

– Будем, – сказал генеральный менеджер « » .