Генменеджер «Торпедо» о новом контракте Ларионова: «Помпезно объявим, когда придет время. Это касается не только денег»

Теги Торпедо Игорь Ларионов КХЛ Спорт-Экспресс Максим Гафуров Хоккей

Генменеджер «Торпедо» рассказал, продлит ли клуб контракт с Игорем Ларионовым.

Специалист возглавляет команду с сезона-2022/23. В прошлом чемпионате «Торпедо» заняло четвертое место в таблице Западной конференции, обыграло «Динамо» (4-2 в серии) в первом раунде плей-офф, но уступило СКА (0-4 в серии) во втором.

В нынешнем регулярном чемпионате «Торпедо» находится на третьем месте в таблице Запада.

– Есть ли дата, до которой вы рассчитываете продлить контракт с Ларионовым?

– Неправильно будет называть дату. Думаю, мы официально и помпезно об этом объявим, когда придет время.

Думаю, всем очевидно, что в клубе заинтересованы в том, чтобы сохранить Игоря Николаевича на долгий срок.

Нужно обсудить многие моменты, и это касается не только денег.

Мы должны расти как клуб. Помните, как мы долгие годы радовались выходу в плей-офф.

– Будете ли повышать зарплату Игорю Ларионову?

– Будем, – сказал генеральный менеджер «Торпедо» Максим Гафуров.

5 комментариев

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Dundee
Ну и отлично 👍
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Матроскин52
Ну и хорошо… Я думаю речь идет не о деньгах, а о положении в структуре Торпедо, правах и возможностях… И дай бог подпишут хороший длинный контракт и мы будем свидетелями развития команды как части российского хоккея… несколько высокопарно, но как хочется продолжать получать радость и удовольствие от игры Торпедо!
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pizzatcarizza
Судя по речам Профессора в послематчевых, он хочет строить команду на перспективу,чтобы решить главную задачу, победу в КГ.
Тут вопрос к верхушке, способны ли они такую возможность обеспечить финансово!?
Пока команда молодая важно набраться опыта кубкового и обрасти мясом, чтобы их воспринимали ни как временное явление, а как реальную силу в КХЛ.
Да и состав после этого сезоне придется укреплять, Коваленко отправится в Америку(
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Юрий Павлов
надо минимум пару сезонов под руководством Ларионова провести на новой арене
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Дмитрий Пузырёв
Естественно, «Торпедо» больше заинтересовано в сохранении Ларионова тренером в своих рядах, как и болельщики. И если так и будет, то это успех руководства, и никак иначе не может быть расценено! Надеюсь всем сердцем, так и будет!.. Игорь Николаевич наш и надолго.
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