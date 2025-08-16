  • Спортс
  • США выиграли Кубок Глинки/Гретцки, победив Швецию в финале. Канада была сильнее Финляндии в матче за бронзу
США выиграли Кубок Глинки/Гретцки, победив Швецию в финале. Канада была сильнее Финляндии в матче за бронзу

США U18 выиграли Кубок Глинки/Гретцки, сборная Канады заняла 3-е место.

В словацком Тренчине завершился финальный матч турнира, в котором американцы обыграли шведов со счетом 5:3. 

США выиграли Кубок Глинки/Гретцки во второй раз в своей истории. Ранее американцы брали золото в 2003 году. 

Ссборная Канады U18 стала обладателем бронзовых медалей, победив Финляндию (3:0). 

Отметим, что сборная России не была допущена к участию в турнире. 

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Daily Faceoff
