США выиграли Кубок Глинки/Гретцки, победив Швецию в финале. Канада была сильнее Финляндии в матче за бронзу

США U18 выиграли Кубок Глинки/Гретцки, сборная Канады заняла 3-е место.

В словацком Тренчине завершился финальный матч турнира, в котором американцы обыграли шведов со счетом 5:3.

США выиграли Кубок Глинки/Гретцки во второй раз в своей истории. Ранее американцы брали золото в 2003 году.

Ссборная Канады U18 стала обладателем бронзовых медалей, победив Финляндию (3:0).

Отметим, что сборная России не была допущена к участию в турнире.