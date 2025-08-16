Гендиректор «Авангарда»: «Луи Робитайл влюблен в Россию, Омск, учит русский. Иностранные тренеры говорят: «К русским формируется искаженное отношение из-за геополитической повестки»

Гендиректор «Авангарда» рассказал, что Луи Робитайл учит русский язык.

– Про Робитайла еще была информация, что он отправил сотрудников «Крыльев» на курсы изучать английский язык. Это правда?

– Нет, это не подтверждаю. Почти все сотрудники, которые работают с Робитайлом, знают английский. Мы подбирали штаб исходя из того, чтобы они владели английским, а кое-кто знает еще и французский, потому что Луи – франкофон. Наоборот, он сам учит русский.

Правда, начал, к сожалению, не с самых лучших слов, но реально прогрессирует. Хоккейные термины он уже все выучил. Сразу сказал, так же как и Ги, что в день будет учить минимум по 5-6 слов, пополняя свой русскоязычный словарь. Обещает в течение сезона выучить русский.

– То есть нет такого, что он приехал и стал диктовать свои правила? Многие ведь возмутились именно этим: мол, если русский тренер приедет в Америку, то он же будет учить английский.

– Это просто кто-то из очень «любящих» нас журналистов вкинул такую историю, все возмутились, даже не пытаясь разобраться. Нет у нас такого требования.

Есть требования дисциплины, рабочей этики, требования к игрокам – к форме, к быту, к устройству тренерской, к экранам, то есть к арсеналу, необходимому для работы.

Но нет никакого самодурства вроде «все должны говорить на английском, а через месяц на французском, и ходить по стенке». Такого нет вообще. Он открыт, он хочет учить русский. Он влюблен в Россию и уже в Омск.

Иностранные тренеры мне постоянно говорят: «Как же жалко, что под гнетом современной геополитической повестки и медиа за границей формируется настолько искаженное отношение к русским». Они действительно становятся нашими послами, – сказал генеральный директор «Авангарда » Герман Чистяков .