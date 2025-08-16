Генменеджер «Шанхая» о селекции: «Меркли – техничный, со снайперскими качествами, Спунер давно в КХЛ, у него хорошее катание, скорость. Кареев – подвижный, с отличными рефлексами, Попугаев – духовитый»
Ранее в состав китайского клуба вошли вратарь Андрей Кареев, защитник Дойл Сомерби, а также форварды Райан Спунер, Ник Меркли и Никита Попугаев. Все соглашения рассчитаны на год.
«Вратарскую линию мы усилили Андреем Кареевым, этот голкипер имеет опыт выступления не только в нашем чемпионате, но и в Европе. Подвижный вратарь с отличными рефлексами, не теряется под давлением, психологически устойчив.
Дойл Сомерби габаритный защитник-домосед, любящий играть в обороне, в частности, в меньшинстве. Самоотверженный, блокирует много бросков.
Райан Спунер давно в КХЛ, его сильные стороны известны: катание, скорость, чтение игры, работа на команду. Умеет разгонять атаки и доставлять шайбу в чужую зону. Поможет нам и в равных составах, и в большинстве.
У Никиты Попугаева, помимо внушительных габаритов, отличная техника и чувство гола. Он очень духовитый игрок, который поможет объединить коллектив.
Что же касается Ника Меркли, это техничный праворукий хоккеист, обладающий скоростью и снайперскими качествами», – сказал генеральный менеджер «Шанхай Дрэгонс» Игорь Варицкий.