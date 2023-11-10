Ларионов о 3:0 с «Адмиралом»: «Матч был боевой, открытый, изобиловал хорошими моментами, голами. Рады, что увезли 2 очка»

Игорь Ларионов прокомментировал победу в матче против «Адмирала» (3:0).

«Нашу команду с победой: хорошая игра все три периода. Соперник дал нам серьезный бой. Приятно, что была большая аудитория болельщиков.

Матч был боевой, открытый, изобиловал хорошими моментами, хорошими голами. Рады, что увезли отсюда два очка.

Наше турне продолжается – мы начали его в Казахстане, сегодня мы во Владивостоке. Несмотря на трудности, которые есть у всех, главное, что у ребят есть цель, задача и желание порадовать болельщиков.

Первый «сухарь» Гуски? Только переговорил с , я был удивлен, что это его первый «сухарь» за полтора сезона в . Сыграть матч на ноль – высокая отметка. Ну а когда оборона в порядке, нападение должно решать исход матча. Рад, что так и получилось», – сказал главный тренер « » .