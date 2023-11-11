Василий Атанасов: «Ларионов дал мне толчок, его вклад весом. Он подсказывает по питанию, режиму сна»

Теги Торпедо Игорь Ларионов КХЛ Василий Атанасов Хоккей

Василий Атанасов о влиянии Игоря Ларионова на его становление.

«Думаю, что мне еще больше удастся раскрыться, надеюсь на это, по крайней мере. Безусловно, Игорь Николаевич [Ларионов] дал мне толчок. У нас получается играть в хоккей, и его вклад, конечно, очень весом.

Я пришел сюда молодым пацаном, который отыграл в Ханты-Мансийске в первой команде [в «Югре»] только 17 игр, и еще не знал, как правильно за собой следить в плане питания, сна. Тут очень здорово все поставлено. Игорь Николаевич подсказывает по питанию, режиму сна, да и вообще по отношению к своему организму&

В плане игры я стараюсь не бояться ошибаться. Бывают рискованные моменты, но зачем заниматься хоккеем, если бояться рисковать? Что касается того, где мне легче играть, мне всегда игры дома давались проще, чем на выезде в том плане, что тут свои болельщики, трибуны, которые помогают своей энергетикой», – сказал форвард «Торпедо».

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1 комментарий

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Rodgeras
Толчёк ему дал Ларионов. Ну в хозяйстве вещь полезная!
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