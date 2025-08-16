Быков о расторжении Ливо с «Салаватом»: «Скауты подберут достойную замену, будем надеяться. У клуба были веские причины, там всегда играли классные иностранцы»

Вячеслав Быков прокомментировал уход Джоша Ливо из «Салавата Юлаева».

Ранее агент 32-летнего канадского форварда Иван Ботев подтвердил переход экс-игрока уфимского клуба в «Трактор».

«В клубе «Салават Юлаев » всегда были и играли классные, квалифицированные иностранные хоккеисты. Если с этим игроком расстались, то на это были веские причины.

Будем надеяться, что скаутская служба подберет достойную замену этому хоккеисту», – сказал бывший главный тренер «Салавата» Вячеслав Быков .