В «Торпедо» не обсуждали подписание Голдобина. «Спартак» выставил форварда на драфт отказов

В «Торпедо» не обсуждали возможность перехода Николая Голдобина.

Сегодня «Спартак» поместил 29-летнего форварда в список отказов. В течение 48 часов любой клуб Фонбет чемпионата КХЛ может подать заявку на получение спортивных прав на игрока.

– Голдобин помещен в список отказов «Спартака», вам в «Торпедо» не хотелось с ним поработать?

– Думаю, что игроки такого уровня всегда будут востребованы в КХЛ . Пока с менеджментом клуба мы его кандидатуру не обсуждали, – сказал главный тренер «Торпедо» Алексей Исаков.