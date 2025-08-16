В «Торпедо» не обсуждали подписание Голдобина. «Спартак» выставил форварда на драфт отказов
В «Торпедо» не обсуждали возможность перехода Николая Голдобина.
Сегодня «Спартак» поместил 29-летнего форварда в список отказов. В течение 48 часов любой клуб Фонбет чемпионата КХЛ может подать заявку на получение спортивных прав на игрока.
– Голдобин помещен в список отказов «Спартака», вам в «Торпедо» не хотелось с ним поработать?
– Думаю, что игроки такого уровня всегда будут востребованы в КХЛ. Пока с менеджментом клуба мы его кандидатуру не обсуждали, – сказал главный тренер «Торпедо» Алексей Исаков.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Матч ТВ»
