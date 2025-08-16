  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • «Динамо» проведет церемонию с участием Овечкина 22 августа: «Будем чествовать легендарного хоккеиста и прославленного динамовца»
1

«Динамо» проведет церемонию с участием Овечкина 22 августа: «Будем чествовать легендарного хоккеиста и прославленного динамовца»

«Динамо» проведет торжественную церемонию в честь Александра Овечкина.

6 апреля 2025 года капитан «Вашингтона» забросил шайбу в ворота «Айлендерс» (1:4) и превзошел Уэйна Гретцки по числу голов в регулярных чемпионатах НХЛ.

«Уже в ближайшую пятницу, в 16:00, вместе с вами мы будем чествовать легендарного хоккеиста и прославленного динамовца – Александра Овечкина.

Воспитанник бело-голубых, обладатель Кубка Стэнли и рекордсмен НХЛ станет почетным гостем нашего хоккейного праздника!

Приходите, чтобы увидеть великого снайпера на «ВТБ-Арене», – сказано в сообщении пресс-службы «Динамо».

Овечкин попал в книгу «Живите, родичи!» о поселке Тумба Муезерского района Карелии. Родственники хоккеиста – тумбовчане

Опубликовал: Максим Федер
Источник: ТАСС
logoАлександр Овечкин
logoВашингтон
logoКХЛ
logoДинамо Москва
ВТБ-Арена
ТАСС
logoНХЛ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Крикунов об Овечкине: «Такие рождаются раз в 100 лет. Все совпало – талант, желание работать, гены. Не просто так он в 40 лет забивает кучу голов в НХЛ»
1412 августа, 08:30
Ротенберг про Кубок Овечкина: «Спасибо Александру, правительству Московской области и организаторам. Такие события вдохновляют детей, дают веру в свои силы и желание двигаться вперед»
169 августа, 19:30
Лиъматов о бросках Овечкина: «Подставлюсь первый раз, дальше не знаю, не факт, что живым останусь. Было бы шикарно сыграть с ним в одной команде»
37 августа, 21:18
Главные новости
Быков о расторжении Ливо с «Салаватом»: «Скауты подберут достойную замену, будем надеяться. У клуба были веские причины, там всегда играли классные иностранцы»
217 минут назад
«Барыс» хочет забрать Голдобина. Ранее «Спартак» выставил форварда на драфт отказов (Михаил Зислис)
331 минуту назад
Овечкин, Малкин, Кросби, Дацюк, Кучеров, Макдэвид, Драйзайтль, Маккиннон, Стэмкос, Макар, Хедман, Флери – в сборной лучших игроков НХЛ первой четверти века
749 минут назад
Сушинский о Голдобине на драфте отказов: «Неприятная ситуация, доводилось почувствовать на себе. КХЛ должна защищать ребят, нести ответственность»
4сегодня, 14:28
СКА подал заявку на переход Голдобина. Ранее «Спартак» выставил форварда на драфт отказов («РБ Спорт»)
10сегодня, 13:58
Хоккейный агент о переговорах Сваймена с «Бостоном» в 2024-м: «Он переживал из-за арбитража годом ранее. Нельзя позволять гордости стать помехой – идите навстречу команде»
1сегодня, 13:14
Фетисов об уходе Голдобина из «Спартака»: «Жамнов не мог принять предвзятое решение. Что-то касается интересов команды, видимо»
1сегодня, 12:57
Контрольные матчи. «Спартак» проиграл новокузнецкому «Металлургу», «Сибирь» победила «Сокол»
2сегодня, 12:29
Майоров о Голдобине: «На «Спартаке» его потеря не скажется. Он играет на свободных шайбах и пространстве – в современном хоккее это невозможно»
11сегодня, 11:33
«Шанхай» – главный претендент на Голдобина. Форвард «Спартака» находится на драфте отказов (Артур Хайруллин)
14сегодня, 11:07
Ко всем новостям
Последние новости
Плющев об уходе Голдобина из «Спартака»: «Ничего неожиданного, там давно идет какая-то ситуация. Игрок интересный, может понадобиться многим клубам, даже ведущим»
7 минут назад
Кудашов о «Динамо»: «Опять будем входить в сезон дольше, чем хотелось бы, возможно. Чемпионат будет сложным, волнообразным»
40 минут назад
Якупов об «Авангарде»: «Лучшая организация из тех, где я был. Руководители, тренеры и игроки – тут все топ»
2сегодня, 14:55
Трехкратный обладатель Кубка Стэнли Марун стал помощником тренера в «Маскегоне» из USHL. В прошлом сезоне там играл Рябкин
сегодня, 14:12
Кудашов о снятии «Витязя» с КХЛ: «Решение областных властей. В России только «Краснодар», частично «Спартак» и «Акрон» – частные клубы»
4сегодня, 13:47
10 167 зрителей посетили матч «Сибири» с «Соколом» из ВХЛ в Новосибирске
2сегодня, 13:28
«Шанхай» заплатит Карееву 20 млн рублей за следующий сезон (Артур Хайруллин)
сегодня, 12:40
Дедунов об обмене из СКА в «Сочи»: «Сидели на чемоданах 2,5 месяца. Пришли новые руководители, а потом появилась информация, что многие ребята не останутся»
сегодня, 12:24
Кудашов о новом контракте с Комтуа: «Был уверен, что он останется. Из НХЛ были предложения, но не такие, как ожидал Максим»
сегодня, 12:11
Епанчинцев о новичках «Сибири»: «Иностранцы приехали чуть позже, чем планировали. Доминге не попал на рейс – перепутал даты»
сегодня, 11:59