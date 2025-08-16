«Динамо» проведет церемонию с участием Овечкина 22 августа: «Будем чествовать легендарного хоккеиста и прославленного динамовца»
«Динамо» проведет торжественную церемонию в честь Александра Овечкина.
6 апреля 2025 года капитан «Вашингтона» забросил шайбу в ворота «Айлендерс» (1:4) и превзошел Уэйна Гретцки по числу голов в регулярных чемпионатах НХЛ.
«Уже в ближайшую пятницу, в 16:00, вместе с вами мы будем чествовать легендарного хоккеиста и прославленного динамовца – Александра Овечкина.
Воспитанник бело-голубых, обладатель Кубка Стэнли и рекордсмен НХЛ станет почетным гостем нашего хоккейного праздника!
Приходите, чтобы увидеть великого снайпера на «ВТБ-Арене», – сказано в сообщении пресс-службы «Динамо».
