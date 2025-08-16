Сушинский о Голдобине на драфте отказов: «Неприятная ситуация, доводилось почувствовать на себе. КХЛ должна защищать ребят, нести ответственность»

Максим Сушинский оценил выставление Николая Голдобина на драфт отказов в КХЛ.

В течение 48 часов любой клуб Фонбет чемпионата КХЛ может предложить форварду «Спартака » продолжить карьеру в его системе.

Сушинский попадал в аналогичную ситуацию в 2011 году. Тогда «Салават Юлаев» добавил его в список отказов, но ни одна команда не забрала его. Позднее с ним расторгли контракт.

«Я не знаю на счет обоснованности, но сезон еще не начался – Голдобин не мог плохо сыграть.

Данное решение, видимо, было принято заранее, но, в целом, очень неприятная ситуация для игрока. Мне это доводилось почувствовать на себе.

Думаю, что КХЛ должна нести ответственность за такие ситуации, защищать наших ребят», – сказал Максим Сушинский .

СКА подал заявку на переход Голдобина. Ранее «Спартак» выставил форварда на драфт отказов («РБ Спорт»)