Брэди Мартин – лучший проспект «Нэшвилла» по версии сайта НХЛ, Молендик – 2-й, Эдстрем – 3-й
Брэди Мартин – лучший проспект «Нэшвилла» по версии сайта НХЛ.
В минувшем сезоне 18-летний форвард провел 57 матчей в юниорской лиге Онтарио за «Су Грейхаундс» и набрал 72 (33+39) очка при полезности «+25».
В 5 играх плей-офф добавил 4 (2+2) балла. Также Брэди стал победителем ЮЧМ-2025 в составе сборной Канады U18 – 11 (3+8) очков в 7 играх при лучшей на турнире полезности «+15».
1. Брэди Мартин.
2. Тэннер Молендик.
3. Давид Эдстрем.
4. Кэмерон Рид.
5. Мэттью Вуд.
Сурин – 9-й в рейтинге лучших проспектов «Нэшвилла» по версии Daily Faceoff, Мартин – 1-й, Молендик – 2-й
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: официальный сайт НХЛ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости