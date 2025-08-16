Брэди Мартин – лучший проспект «Нэшвилла» по версии сайта НХЛ, Молендик – 2-й, Эдстрем – 3-й

Брэди Мартин – лучший проспект «Нэшвилла» по версии сайта НХЛ.

В минувшем сезоне 18-летний форвард провел 57 матчей в юниорской лиге Онтарио за «Су Грейхаундс» и набрал 72 (33+39) очка при полезности «+25».

В 5 играх плей-офф добавил 4 (2+2) балла. Также Брэди стал победителем ЮЧМ-2025 в составе сборной Канады U18 – 11 (3+8) очков в 7 играх при лучшей на турнире полезности «+15».

1. Брэди Мартин.

2. Тэннер Молендик.

3. Давид Эдстрем.

4. Кэмерон Рид.

5. Мэттью Вуд .

Сурин – 9-й в рейтинге лучших проспектов «Нэшвилла» по версии Daily Faceoff, Мартин – 1-й, Молендик – 2-й