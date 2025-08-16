«Адмирал» подписал контракт с Тимашовым на 2 года. Сообщалось, что шведский форвард подал документы на получение паспорта РФ

«Адмирал» заключил соглашение с Дмитрием Тимашовым на 2 сезона.

Сообщалось, что уроженец Украины Тимашов, имеющий шведское гражданство, уже подал документы на получение российского паспорта.

В минувшем сезоне Дмитрий Тимашов провел 22 матча за «Сочи» и набрал 4 (1+3) очка.

Также он набрал 9 (2+7) баллов в 22 матчах за «Серветт » в чемпионате Швейцарии.

На счету Тимашова 45 матчей и 9 (4+5) баллов в НХЛ, он играл за «Торонто», «Детройт» и «Айлендерс». В АХЛ он провел 264 игры, заработав 140 (53+87) очков.