  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • «Адмирал» подписал контракт с Тимашовым на 2 года. Сообщалось, что шведский форвард подал документы на получение паспорта РФ
1

«Адмирал» подписал контракт с Тимашовым на 2 года. Сообщалось, что шведский форвард подал документы на получение паспорта РФ

«Адмирал» заключил соглашение с Дмитрием Тимашовым на 2 сезона.

Сообщалось, что уроженец Украины Тимашов, имеющий шведское гражданство, уже подал документы на получение российского паспорта.

В минувшем сезоне Дмитрий Тимашов провел 22 матча за «Сочи» и набрал 4 (1+3) очка.

Также он набрал 9 (2+7) баллов в 22 матчах за «Серветт» в чемпионате Швейцарии.

На счету Тимашова 45 матчей и 9 (4+5) баллов в НХЛ, он играл за «Торонто», «Детройт» и «Айлендерс». В АХЛ он провел 264 игры, заработав 140 (53+87) очков. 

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: телеграм-канал «Адмирала»
logoКХЛ
переходы
logoАдмирал
logoДмитрий Тимашов
logoСерветт
чемпионат Швейцарии
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
«Адмирал» расторг контракт с Дюкаревым по обоюдному согласию
12 августа, 14:24
«Металлург» обменял Гераськина с доплатой в «Адмирал» на Ковгореню
1728 июля, 08:10
«Адмирал» расторг контракт с Коноваловым. Вратарь зарабатывал 40 млн рублей в год
125 июля, 09:06
Главные новости
Голдобин перейдет в «Барыс», сообщил Шевченко: «Продолжение издевательства над Николаем. Почему они должны слушаться «Спартак» – не понимаю»
1058 минут назад
Гендиректор «Авангарда»: «Луи Робитайл влюблен в Россию, Омск, учит русский. Иностранные тренеры говорят: «К русским формируется искаженное отношение из-за геополитической повестки»
2сегодня, 18:12
Вратарь «Трактора» Дриджер показал новый шлем – с символами Челябинска: памятником Курчатову, первым трактором у проходной ЧТЗ, храмом Александра Невского
4сегодня, 17:36Фото
В «Торпедо» не обсуждали подписание Голдобина. «Спартак» выставил форварда на драфт отказов
3сегодня, 16:50
Быков о расторжении Ливо с «Салаватом»: «Скауты подберут достойную замену, будем надеяться. У клуба были веские причины, там всегда играли классные иностранцы»
7сегодня, 15:57
«Барыс» хочет забрать Голдобина. Ранее «Спартак» выставил форварда на драфт отказов (Михаил Зислис)
13сегодня, 15:43
Овечкин, Малкин, Кросби, Дацюк, Кучеров, Макдэвид, Драйзайтль, Маккиннон, Стэмкос, Макар, Хедман, Флери – в сборной лучших игроков НХЛ первой четверти века
14сегодня, 15:25
«Динамо» проведет церемонию с участием Овечкина 22 августа: «Будем чествовать легендарного хоккеиста и прославленного динамовца»
2сегодня, 14:43
Сушинский о Голдобине на драфте отказов: «Неприятная ситуация, доводилось почувствовать на себе. КХЛ должна защищать ребят, нести ответственность»
7сегодня, 14:28
СКА подал заявку на переход Голдобина. Ранее «Спартак» выставил форварда на драфт отказов («РБ Спорт»)
13сегодня, 13:58
Ко всем новостям
Последние новости
Дедунов о жизни в Сочи: «Надо адаптироваться к жаре. Все соблазны – в выходной, когда по две тренировки в день, между сном и походом на море выбираешь отдых»
10 минут назад
Брэди Мартин – лучший проспект «Нэшвилла» по версии сайта НХЛ, Молендик – 2-й, Эдстрем – 3-й
126 минут назад
США выиграли Кубок Глинки/Гретцки, победив Швецию в финале. Канада была сильнее Финляндии в матче за бронзу
3сегодня, 18:00
Дедунов о сборах «Сочи» при Крикунове: «Баллонов нет, даже нигде не видел. Кросс был – тест Купера, 3 километра бежали, все остальное – на льду, в зале»
сегодня, 17:19
Стась про Кубок Минска: «Турнир отлично организован, дает много пищи для размышления всем тренерским штабам. На «Чижовка-Арене» всегда много болельщиков минского «Динамо»
сегодня, 17:01
Наиль Якупов: «Если бы не СКА, я не был бы сейчас в «Авангарде». Это мой путь, благодарен всем, кто дал мне возможность играть»
сегодня, 16:38
Генменеджер «Шанхая» о селекции: «Меркли – техничный, со снайперскими качествами, Спунер давно в КХЛ, у него хорошее катание, скорость. Кареев – подвижный, с отличными рефлексами, Попугаев – духовитый»
сегодня, 16:25
Плющев об уходе Голдобина из «Спартака»: «Ничего неожиданного, там давно идет какая-то ситуация. Игрок интересный, может понадобиться многим клубам, даже ведущим»
сегодня, 16:07
Кудашов о «Динамо»: «Опять будем входить в сезон дольше, чем хотелось бы, возможно. Чемпионат будет сложным, волнообразным»
1сегодня, 15:34
Якупов об «Авангарде»: «Лучшая организация из тех, где я был. Руководители, тренеры и игроки – тут все топ»
3сегодня, 14:55