Нюландер с 2+1, Лео Карлссон с хет-триком и Хилл с шатаутом – звезды дня в НХЛ

Вильям Нюландер, Лео Карлссон и Эдин Хилл – звезды дня в НХЛ.

Лига подвела итоги очередного игрового дня.

Третья звезда – вратарь «Вегаса» Эдин Хилл, отразивший все 20 бросков по своим воротам в матче с «Сан-Хосе» (5:0).

Вторая звезда – нападающий «Анахайма» Лео Карлссон с хет-триком в игре с «Филадельфией» (3:6).

Первая звезда – форвард «Торонто» Вильям Нюландер, набравший 3 (2+1) балла в матче против «Калгари» (5:4 Б). Он набрал очки в 14-й игре подряд со старта сезона НХЛ.