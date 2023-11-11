Нюландер с 2+1, Лео Карлссон с хет-триком и Хилл с шатаутом – звезды дня в НХЛ

Теги рейтинги Торонто Анахайм НХЛ Вегас Вильям Нюландер Эдин Хилл Лео Карлссон Хоккей

Вильям Нюландер, Лео Карлссон и Эдин Хилл – звезды дня в НХЛ.

Лига подвела итоги очередного игрового дня.

Третья звезда – вратарь «Вегаса» Эдин Хилл, отразивший все 20 бросков по своим воротам в матче с «Сан-Хосе» (5:0). 

Вторая звезда – нападающий «Анахайма» Лео Карлссон с хет-триком в игре с «Филадельфией» (3:6). 

Первая звезда – форвард «Торонто» Вильям Нюландер, набравший 3 (2+1) балла в матче против «Калгари» (5:4 Б). Он набрал очки в 14-й игре подряд со старта сезона НХЛ.

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2 комментария

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Роман
Ну явно же молодой заслужил быть первой звездой!
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baytygan
Эх, Кузю прокинули...
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