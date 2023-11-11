Вратарь «Вегаса» Хилл сделал 2 шатаута в последних 3 играх. Он догнал лидеров сезона по числу игр на ноль

Теги Сан-Хосе НХЛ Вегас Эдин Хилл Хоккей

Вратарь «Вегаса» Эдин Хилл сделал 2 шатаута в последних 3 играх.

Сегодня 27-летний канадец отразил все 20 бросков по своим воротам в матче с «Сан-Хосе» (5:0). 

4 ноября он сыграл на ноль против «Колорадо» (7:0), сделав 41 сэйв. 

Голкипер догнал группу лидеров текущего сезона по числу игр на ноль (у всех – по 2). Туда также входят Семен Варламов («Айлендерс»), Юнас Юханссон («Тампа»), Тэтчер Демко («Ванкувер») и Тристан Джерри («Питтсбург»).

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