Вратарь «Вегаса» Хилл сделал 2 шатаута в последних 3 играх. Он догнал лидеров сезона по числу игр на ноль

Вратарь «Вегаса» Эдин Хилл сделал 2 шатаута в последних 3 играх.

Сегодня 27-летний канадец отразил все 20 бросков по своим воротам в матче с « » (5:0).

4 ноября он сыграл на ноль против «Колорадо» (7:0), сделав 41 сэйв.

Голкипер догнал группу лидеров текущего сезона по числу игр на ноль (у всех – по 2). Туда также входят Семен Варламов («Айлендерс»), Юнас Юханссон («Тампа»), Тэтчер Демко («Ванкувер») и Тристан Джерри («Питтсбург»).