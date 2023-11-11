Кузнецов о 4:2 с «Нью-Джерси»: «Вашингтон» одержал победу – это все, что имеет значение»

Теги Нью-Джерси Вашингтон НХЛ Евгений Кузнецов Хоккей

Евгений Кузнецов высказался о победе «Вашингтона» над «Нью-Джерси» (4:2).

«Мы хорошо начали, но в конце третьего периода пропустили пару голов, и они смогли вернуться в игру. В итоге мы одержали победу – это все, что имеет значение. 

Для нас было очень важно выиграть, особенно с учетом того, что у нас 2 матча за 2 дня. Тренеры посмотрят, что сегодня пошло не так, и мы обязательно это исправим», – сказал российский форвард «Кэпиталс», сделавший в матче дубль. 

Кузнецов забросил 2 шайбы «Нью-Джерси», прервав серию из 3 матчей без очков. У него 3+4 в 12 играх

3 комментария

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Partizanski
Это намек на статистику одного американца?
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Михаил Опякин
Саша напрягся
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Дмитрий Кутузов
Кузя сам влупил в пустые, видимо хочет чтобы рекорд Гретцки устоял. Саше пора призадуматься, куда этого корешка обменять)
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