Кузнецов о 4:2 с «Нью-Джерси»: «Вашингтон» одержал победу – это все, что имеет значение»

Евгений Кузнецов высказался о победе «Вашингтона» над «Нью-Джерси» (4:2).

«Мы хорошо начали, но в конце третьего периода пропустили пару голов, и они смогли вернуться в игру. В итоге мы одержали победу – это все, что имеет значение.

Для нас было очень важно выиграть, особенно с учетом того, что у нас 2 матча за 2 дня. Тренеры посмотрят, что сегодня пошло не так, и мы обязательно это исправим», – сказал российский форвард «Кэпиталс», сделавший в матче дубль.

Кузнецов забросил 2 шайбы «Нью-Джерси», прервав серию из 3 матчей без очков. У него 3+4 в 12 играх