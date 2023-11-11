Нюландер набрал очки (9+12) в 14 матчах подряд со старта сезона НХЛ. Он 4-й игрок с таким достижением в XXI веке

Вильям Нюландер набрал очки в 14 матчах подряд со старта сезона НХЛ.

Форвард « » отметился дублем и результативной передачей в игре регулярного чемпионата с «Калгари» (5:4 Б).

В активе шведа 21 (9+12) балл в 14 играх.

– 4-й игрок, кому удалось набрать очки в 14+ матчах подряд со старта сезона в XXI веке.

Рекорд текущего столетия принадлежит Дэни Хитли (2005/06, «Оттава», 22 игры). Второе место делят (2007/08, «Детройт», 17 игр) и (2021/22, «Эдмонтон», 17).

Пятым игроком в этом списке может стать Артемий Панарин («Рейнджерс», текущая серия из 13 игр).

Общий рекорд среди шведских игроков принадлежит Матсу Сундину (1992/93, «Квебек», 30 игр, 2-3-й показатель в истории).

Рекорд лиги – Уэйну Гретцки (1983/84, «Эдмонтон», 51 игра – это и рекорд по продолжительности результативной серии на любом отрезке сезона).

Нюландер разрешил агенту вести переговоры с «Торонто» о новом контракте по ходу сезона