Нюландер набрал очки (9+12) в 14 матчах подряд со старта сезона НХЛ. Он 4-й игрок с таким достижением в XXI веке
Вильям Нюландер набрал очки в 14 матчах подряд со старта сезона НХЛ.
Форвард «Торонто» отметился дублем и результативной передачей в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Калгари» (5:4 Б).
В активе шведа 21 (9+12) балл в 14 играх.
Нюландер – 4-й игрок, кому удалось набрать очки в 14+ матчах подряд со старта сезона в XXI веке.
Рекорд текущего столетия принадлежит Дэни Хитли (2005/06, «Оттава», 22 игры). Второе место делят Хенрик Зеттерберг (2007/08, «Детройт», 17 игр) и Коннор Макдэвид (2021/22, «Эдмонтон», 17).
Пятым игроком в этом списке может стать Артемий Панарин («Рейнджерс», текущая серия из 13 игр).
Общий рекорд среди шведских игроков принадлежит Матсу Сундину (1992/93, «Квебек», 30 игр, 2-3-й показатель в истории).
Рекорд лиги – Уэйну Гретцки (1983/84, «Эдмонтон», 51 игра – это и рекорд по продолжительности результативной серии на любом отрезке сезона).
Нюландер разрешил агенту вести переговоры с «Торонто» о новом контракте по ходу сезона
Не Баффало,а Калгари.