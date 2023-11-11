Нюландер набрал очки (9+12) в 14 матчах подряд со старта сезона НХЛ. Он 4-й игрок с таким достижением в XXI веке

Теги рейтинги Торонто Дэни Хитли Матс Сундин Хенрик Зеттерберг Уэйн Гретцки НХЛ Артемий Панарин Коннор Макдэвид Вильям Нюландер Хоккей

Вильям Нюландер набрал очки в 14 матчах подряд со старта сезона НХЛ.

Форвард «Торонто» отметился дублем и результативной передачей в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Калгари» (5:4 Б). 

В активе шведа 21 (9+12) балл в 14 играх. 

Нюландер – 4-й игрок, кому удалось набрать очки в 14+ матчах подряд со старта сезона в XXI веке. 

Рекорд текущего столетия принадлежит Дэни Хитли (2005/06, «Оттава», 22 игры). Второе место делят Хенрик Зеттерберг (2007/08, «Детройт», 17 игр) и Коннор Макдэвид (2021/22, «Эдмонтон», 17). 

Пятым игроком в этом списке может стать Артемий Панарин («Рейнджерс», текущая серия из 13 игр). 

Общий рекорд среди шведских игроков принадлежит Матсу Сундину (1992/93, «Квебек», 30 игр, 2-3-й показатель в истории).

Рекорд лиги – Уэйну Гретцки (1983/84, «Эдмонтон», 51 игра – это и рекорд по продолжительности результативной серии на любом отрезке сезона). 

Нюландер разрешил агенту вести переговоры с «Торонто» о новом контракте по ходу сезона

Материалы по теме

4 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
e1ther - e1ther
максимально издевается над руководством Торонты)
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
langenbrunner2707
Автор исправьте
Не Баффало,а Калгари.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Михаил1970
А Панарину то до рекорда Гретцки осталось меньше чем Овечкину)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
copti_san
Ответ e1ther - e1ther
максимально издевается над руководством Торонты)
Дак Торонто в любом случае его тяжело сохранить бы было, а так наоборот без него бы в нижней половине таблицы щас бы были
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий