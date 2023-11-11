Дэн Мильштейн: «Не думаю, что Задоров останется в «Калгари». Лучший защитник в команде едва получает игровое время»

Дэн Мильштейн считает, что Никита Задоров не останется в «Калгари».

Сегодня стало известно, что российский защитник подал запрос на обмен.

Агент игрока ответил на вопрос в соцсети о том, останется ли в канадском клубе.

«Я так не думаю. Лучший защитник в команде едва получает игровое время», – написал в соцсети.

В активе защитника 5 (1+4) очков в 12 матчах сезона при полезности «минус 6», 12 минутах штрафа и среднем игровом времени 18:12.

Контракт 28-летнего россиянина с кэпхитом 3,75 миллиона долларов действует до конца текущего сезона. По данным CapFriendly, в нем нет каких-либо ограничений на обмен.