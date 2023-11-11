Дэн Мильштейн: «Не думаю, что Задоров останется в «Калгари». Лучший защитник в команде едва получает игровое время»

Теги возможные переходы Калгари НХЛ Никита Задоров Дэн Мильштейн Хоккей

Дэн Мильштейн считает, что Никита Задоров не останется в «Калгари».

Сегодня стало известно, что российский защитник подал запрос на обмен. 

Агент игрока ответил на вопрос в соцсети о том, останется ли Задоров в канадском клубе.  

«Я так не думаю. Лучший защитник в команде едва получает игровое время», – написал Мильштейн в соцсети. 

В активе защитника 5 (1+4) очков в 12 матчах сезона при полезности «минус 6», 12 минутах штрафа и среднем игровом времени 18:12.

Контракт 28-летнего россиянина с кэпхитом 3,75 миллиона долларов действует до конца текущего сезона. По данным CapFriendly, в нем нет каких-либо ограничений на обмен.

17 комментариев

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Metallurg111
18 минут для защитника уровня Задорова вроде очень даже хорошо. Разве нет?
+27
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Максим Седов
Задоров неплохой защитник. С броском, досточно жесткий, но часто делает позиционные ошибки и обрезы.
Он максимум защитник второй пары, но никак не лучший защитник.
Мильштейн выдаёт желаемое за действительное. Красная цена Задорову это 4,5 млн.
+13
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Metallurg111
18 минут для защитника уровня Задорова вроде очень даже хорошо. Разве нет?
+5
-1
+4
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NeAngel
Задоров лучший защитник команды 😂, торгаш Мильштейн включился в дело.
+7
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СОЧИНСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ
Вот нигде человек не приживается. Совпадение?
+6
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Дмитрий Пасечник
18 мин среднее время. Это посути вторая пара . Че он жалуется на игровое время?
+3
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Фёдор Кузнецов
Ответ Rammstein2010
Таким комментарием можно и Проворова с Сергачёвым описать
Они лучше Задорова в атаке
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vik444
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Вот что значит магия Дудя и карьера Задорова накрывается медным тазом у лучшего защитника Калгари. Странно что еще не увидели руку Кремля. Такие люди как Задоров нигде не задерживаются.
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PRICE
Ответ Metallurg111
18 минут для защитника уровня Задорова вроде очень даже хорошо. Разве нет?
Сегодняшний айс-тайм Никиты составил 15 минут и 33 секунды — это его худший показатель в сезоне и второй с конца среди игроков обороны «Калгари» в сегодняшнем матче.
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Кино Музыка
Теперь и Калгари плох.
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sergio_ua
Задоров даже забил сегодня!..
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topsatan
Ответ NeAngel
Задоров лучший защитник команды 😂, торгаш Мильштейн включился в дело.
Не торгаш, как сказал Пу - делец)
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Maxim Shumov
Ответ NeAngel
Задоров лучший защитник команды 😂, торгаш Мильштейн включился в дело.
Об этом Саттер говорил после прошлого сезона.
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