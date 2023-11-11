Кузнецов вышел на чистое 7-е место среди лучших бомбардиров в истории «Вашингтона». У него 558 очков в 692 играх

Теги рейтинги Вашингтон Александр Овечкин Петер Бондра НХЛ Ларс Никлас Бэкстрем Джон Карлсон Евгений Кузнецов Майк Гартнер Хоккей

Евгений Кузнецов вышел на 7-е место среди лучших бомбардиров «Вашингтона».

Форвард «Кэпиталс» сделал дубль в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Джерси». 

На счету 31-летнего россиянина стало 558 (168+390) очков в 692 играх. 

Он опередил Дэйла Хантера (556 баллов в 872 играх) и вышел на чистое 7-е место в истории клуба. 

Выше идут Александр Овечкин (1494 в 1359, продолжает карьеру в клубе), Никлас Бэкстрем (1033 в 1105, приостановил карьеру), Петер Бондра (825 в 961), Майк Гартнер (789 в 758), Джон Карлсон (629 в 939, продолжает карьеру в клубе), Михал Пивонька (599 в 825).

2 комментария

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Экстерминатус
Пивоньку, максимум, опередит ещё
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