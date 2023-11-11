Кузнецов вышел на чистое 7-е место среди лучших бомбардиров в истории «Вашингтона». У него 558 очков в 692 играх

Евгений Кузнецов вышел на 7-е место среди лучших бомбардиров «Вашингтона».

Форвард «Кэпиталс» сделал дубль в матче регулярного чемпионата с «Нью-Джерси».

На счету 31-летнего россиянина стало 558 (168+390) очков в 692 играх.

Он опередил Дэйла Хантера (556 баллов в 872 играх) и вышел на чистое 7-е место в истории клуба.

Выше идут (1494 в 1359, продолжает карьеру в клубе), Никлас Бэкстрем (1033 в 1105, приостановил карьеру), (825 в 961), Майк Гартнер (789 в 758), (629 в 939, продолжает карьеру в клубе), Михал Пивонька (599 в 825).