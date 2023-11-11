2-й номер драфта Лео Карлссон сделал хет-трик в матче с «Флайерс». У 18-летнего шведа из «Анахайма» 6+1 в 9 играх

Теги Филадельфия Анахайм НХЛ Лео Карлссон Хоккей

2-й номер драфта НХЛ-2023 Лео Карлссон сделал хет-трик в матче с «Флайерс».

18-летний швед стал автором всех шайб «Анахайма» в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Филадельфией» (3:6). 

В его активе стало 7 (6+1) очков в 9 играх сезона.

Карлссон занимает 2-е место в гонке снайперов среди новичков, уступая только 1-му номеру драфта-2023 Коннору Бедарду из «Чикаго» с 7 шайбами. 

Лео (18 лет 319 дней) стал самым молодым игроком в истории «Дакс», сделавшим хет-трик. 

3 комментария

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Кино Музыка
Два суперновичка в команде это круто. Особенно в разных линиях.
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Владимир Кузнецов
Сколько "вентиляторов" в НХЛ? оне тупо надоели) (это шутка, а то де билы начнут минусовать....)
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Mr.Duck
Мог бы быть покер минимум, но в одном моменте кипер Фили выдал сейв дня.
0
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