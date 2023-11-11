2-й номер драфта Лео Карлссон сделал хет-трик в матче с «Флайерс». У 18-летнего шведа из «Анахайма» 6+1 в 9 играх

2-й номер драфта НХЛ-2023 Лео Карлссон сделал хет-трик в матче с «Флайерс».

18-летний швед стал автором всех шайб « » в матче регулярного чемпионата с «Филадельфией» (3:6).

В его активе стало 7 (6+1) очков в 9 играх сезона.

Карлссон занимает 2-е место в гонке снайперов среди новичков, уступая только 1-му номеру драфта-2023 Коннору Бедарду из «Чикаго» с 7 шайбами.

Лео (18 лет 319 дней) стал самым молодым игроком в истории «Дакс», сделавшим хет-трик.