2-й номер драфта Лео Карлссон сделал хет-трик в матче с «Флайерс». У 18-летнего шведа из «Анахайма» 6+1 в 9 играх
2-й номер драфта НХЛ-2023 Лео Карлссон сделал хет-трик в матче с «Флайерс».
18-летний швед стал автором всех шайб «Анахайма» в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Филадельфией» (3:6).
В его активе стало 7 (6+1) очков в 9 играх сезона.
Карлссон занимает 2-е место в гонке снайперов среди новичков, уступая только 1-му номеру драфта-2023 Коннору Бедарду из «Чикаго» с 7 шайбами.
Лео (18 лет 319 дней) стал самым молодым игроком в истории «Дакс», сделавшим хет-трик.
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