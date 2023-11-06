Гордеев назвал отличия российского хоккея от североамериканского: «Нужно больше скиллов использовать, меньше «в тело» играют здесь»

Теги Сибирь АХЛ юниорская лига Онтарио КХЛ ECHL Канадская хоккейная лига Федор Гордеев Хоккей

Защитник «Сибири» Федор Гордеев назвал отличия хоккея в России от американского.

24-летний игрок заключил контракт с новосибирским клубом в июле. Ранее он выступал в лигах GTHL, OJHL, GOJHL, OHL, АХЛ и ECHL

– Первый ваш сезон после возвращения из Америки в Россию. В чем отличие от североамериканского хоккея?

– В игре нужно использовать больше скиллов, а еще меньше «в тело» играют здесь, – дал ответ Гордеев.

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3 комментария

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Sever12
уже использовал один раз свой скилл, один из лучших голов в текущем сезоне поклал в игре с красно-белыми, давай дальше, но теперь все знают что ноги есть, надо качать пас бросок и игру на синей.
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rusiks
как Зарипов сказал: "б... ть, устроили балет"!!!
+1
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Владимир Мизонов
Ответ Sever12
уже использовал один раз свой скилл, один из лучших голов в текущем сезоне поклал в игре с красно-белыми, давай дальше, но теперь все знают что ноги есть, надо качать пас бросок и игру на синей.
👍👍👍🤝🤝
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