Гордеев назвал отличия российского хоккея от североамериканского: «Нужно больше скиллов использовать, меньше «в тело» играют здесь»
Защитник «Сибири» Федор Гордеев назвал отличия хоккея в России от американского.
24-летний игрок заключил контракт с новосибирским клубом в июле. Ранее он выступал в лигах GTHL, OJHL, GOJHL, OHL, АХЛ и ECHL.
– Первый ваш сезон после возвращения из Америки в Россию. В чем отличие от североамериканского хоккея?
– В игре нужно использовать больше скиллов, а еще меньше «в тело» играют здесь, – дал ответ Гордеев.
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