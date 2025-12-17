Кекяляйнен о назначении в «Баффало»: «Мы здесь, чтобы построить чемпионскую команду, цель – Кубок Стэнли. Верю, что можем выйти в плей-офф уже в этом году»

Кекяляйнен о «Баффало»: мы здесь, чтобы построить чемпионскую команду.

Новый генеральный менеджер «Баффало» Ярмо Кекяляйнен заявил о намерении выиграть с клубом Кубок Стэнли .

«Сейбрз» не выходили в плей-офф Кубка Стэнли с 2011 года – это самая продолжительная серия без участия в плей-офф в истории лиги.

«Конечно, выходить в плей-офф это здорово, но мы здесь не для того, чтобы просто попадать в плей-офф – мы здесь, чтобы построить чемпионскую команду. Цель – выиграть Кубок Стэнли. Думаю, каждая команда в этой лиге преследует именно эту цель, и это цель «Баффало Сейбрз». Разумеется, сначала нужно выйти в плей-офф, чтобы вообще иметь возможность бороться за него.

Я думаю, мы близки к этому. Нельзя нажать кнопку перемотки, даже если иногда очень хочется… Здесь много хороших составляющих. Мы очень близки. Я твердо верю, что мы можем выйти в плей-офф уже в этом году. Впереди еще много хоккея.

Я не собираюсь жертвовать конечной целью ради самого факта выхода в плей-офф, а потом остаться без устойчивого фундамента для следующего шага и реальной возможности бороться за Кубок Стэнли. Мы не будем этого делать.

У нас будет план, и этот план – Кубок Стэнли. И мы не будем искать коротких путей, чтобы просто попасть в плей-офф и прервать эту серию. … У нас есть действительно хороший костяк. Мы близки. Теперь нам нужно сделать следующий шаг», – сказал Кекяляйнен.

В этом сезоне НХЛ «Баффало» с 32 очками занимает последнее место в восточной конференции, отставая от «Монреаля», идущего восьмым, на шесть очков.