  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Кекяляйнен о назначении в «Баффало»: «Мы здесь, чтобы построить чемпионскую команду, цель – Кубок Стэнли. Верю, что можем выйти в плей-офф уже в этом году»
0

Кекяляйнен о назначении в «Баффало»: «Мы здесь, чтобы построить чемпионскую команду, цель – Кубок Стэнли. Верю, что можем выйти в плей-офф уже в этом году»

Кекяляйнен о «Баффало»: мы здесь, чтобы построить чемпионскую команду.

Новый генеральный менеджер «Баффало» Ярмо Кекяляйнен заявил о намерении выиграть с клубом Кубок Стэнли

«Сейбрз» не выходили в плей-офф Кубка Стэнли с 2011 года – это самая продолжительная серия без участия в плей-офф в истории лиги. 

«Конечно, выходить в плей-офф это здорово, но мы здесь не для того, чтобы просто попадать в плей-офф – мы здесь, чтобы построить чемпионскую команду. Цель – выиграть Кубок Стэнли. Думаю, каждая команда в этой лиге преследует именно эту цель, и это цель «Баффало Сейбрз». Разумеется, сначала нужно выйти в плей-офф, чтобы вообще иметь возможность бороться за него.

Я думаю, мы близки к этому. Нельзя нажать кнопку перемотки, даже если иногда очень хочется… Здесь много хороших составляющих. Мы очень близки. Я твердо верю, что мы можем выйти в плей-офф уже в этом году. Впереди еще много хоккея.

Я не собираюсь жертвовать конечной целью ради самого факта выхода в плей-офф, а потом остаться без устойчивого фундамента для следующего шага и реальной возможности бороться за Кубок Стэнли. Мы не будем этого делать.

У нас будет план, и этот план – Кубок Стэнли. И мы не будем искать коротких путей, чтобы просто попасть в плей-офф и прервать эту серию. … У нас есть действительно хороший костяк. Мы близки. Теперь нам нужно сделать следующий шаг», – сказал Кекяляйнен. 

В этом сезоне НХЛ «Баффало» с 32 очками занимает последнее место в восточной конференции, отставая от «Монреаля», идущего восьмым, на шесть очков. 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: сайт НХЛ
logoБаффало
logoНХЛ
logoКубок Стэнли
Ярмо Кекяляйнен
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Кекяляйнен сменил Адамса на посту генменеджера «Баффало»
15 декабря, 19:59
Главные новости
Фетисов о задержках строительства арены для ОИ в Милане: «У Сочи бы поучились, как надо делать. Удивляет такой непрофессионализм»
28 минут назад
КХЛ. «Металлург» в гостях у «Сочи», «Амур» обыграл «Адмирал»
30 минут назадLive
НХЛ. «Флорида» против «Лос-Анджелеса», «Детройт» сыграет с «Ютой», «Нэшвилл» – с «Каролиной», «Вегас» – с «Нью-Джерси»
сегодня, 15:18
Евгений Корешков: «Постараюсь сделать все, чтобы «Трактор» играл зрелищно и побеждал. Я работал в топ-клубах – ЦСКА, СКА. Многому научился, готов руководить командой»
сегодня, 14:49
Александр Якушев: «России не будет на Олимпиаде – смотреть на это тяжело и больно. Обидно за наших молодых ребят, которые играют в КХЛ и варятся в собственном соку»
сегодня, 14:38
Исаков и Гришин будут тренерами команды U23 Stars на Матче звезд КХЛ
сегодня, 14:25
Бабаев о КХЛ: «Чинопочитания иностранцев быть не должно. Не надо вставать перед ними на колени, потому что они легионеры»
сегодня, 13:57
Минспорт Нижегородской области о новой арене «Торпедо»: «Планируемый срок ввода в эксплуатацию – начало 2026-го. На декабрь 2026-го перенесен срок сдачи отчетности»
сегодня, 13:32
Артем Ильенко: «Участие в КПК разбудило аппетит международных матчей. Хочется вернуться на этот уровень, чтобы Россия играла с канадцами, шведами, американцами. Вся страна этого ждет»
сегодня, 13:08
Самсонов о том, как упал с квадроцикла: «С другом катались по болотам, потом выехали на трассу, ехали спокойно. Мы были трезвые. Стуканул двигатель, мы кувыркнулись и вылетели»
сегодня, 12:19
Ко всем новостям
Последние новости
Защитник «Салавата» Василевский о матче с «Ак Барсом» в Абу-Даби: «Это новая точка на карте КХЛ, если игра состоится, почему нет. Было бы интересно»
46 минут назад
Сушко об усилении «Динамо»: «Мы бы много чего хотели, но не все зависит от нас. С лидерами диалог хороший, у них огромное желание играть за клуб, поэтому думаю, все будет хорошо»
сегодня, 15:56
Бабаев об отстранении: «Только ЧМ и Олимпиады ответят, как развивается наш хоккей. Без России у европейских сборных больше шансов выиграть, поэтому им это выгодно»
сегодня, 15:41
«Динамо» выменяло Калиниченко у «Сибири» на Баклашева
сегодня, 14:59
Сушко о легионерах «Динамо»: «Для канадцев Кубок Стэнли – очень важный трофей, все о нем мечтают. Козлов дважды поднимал его над головой. У него огромный авторитет»
сегодня, 14:13
Федоров о Козлове во главе «Динамо»: «Вячеслав хорошо знает хоккей. Опыт, который мы получили за океаном, очень сильно помогает»
сегодня, 13:44
Абрамов о Ларионове: «Не было такого, чтобы он говорил: «Ешь только это». Бывало, что идешь есть, он оказывается рядом и говорит: «Салатика побольше положи». Почему нет?»
сегодня, 13:18
«Шанхай Дрэгонс» сыграет с «Ладой». Приходите поддержать драконов в домашней игре с тольяттинцами!
сегодня, 13:00Реклама
Андриевский о 3:1 с «Адмиралом»: «Хорошее дерби получилось. Игра держала в напряжении, вовремя забитые голы принесли нам два очка»
сегодня, 12:54
Тренер «Адмирала» Гизатуллин после 1:3 от «Амура»: «Пытаемся немножко поменять игру в обороне, с наскока не получается, но ребята стараются»
сегодня, 12:41