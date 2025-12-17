Фетисов о бане России: «В мире больше 20 конфликтов. Не дай бог, Третья мировая – мало не покажется. Спортсмены не защитили принципы, они не понимают, что могут помочь мирному процессу»

Фетисов: в мире больше 20 конфликтов, не дай бог, Третья мировая война.

Двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы РФ Вячеслав Фетисов высказался об отстранении российских спортсменов.

«Холодная война официально закончилась при развале Советского Союза. В Калгари была Олимпиада [в 1988 году] – небольшой город канадский, фантастическая солнечная погода все это время была, хоккейная страна, хоккейный город. Там мы жили впервые, по-моему, в одной деревне и восточные страны, Восточного блока, и западные.

Атмосфера была как раз та, которая должна была быть: мы питались в одной столовой, как говорится, жили под одной крышей, общались постоянно, так скажем, в олимпийской деревне. И куда это все подевалось, интересно?

Если уж говорить конкретно с точки зрения мировой политики, конфликтов достаточно сегодня в мире, их по разным подсчетам больше двадцати. Значит, вы должны были принять решение не рекомендательно, а именно изменить устав и хартию олимпийскую – при любом конфликте страны, которые в них участвуют, автоматом исключаются. Тогда понятно, а если в хартии прописано, что это на самом деле – кто выше, сильнее, быстрее, то это совсем другой подход.

Значит, если эти положения вносятся в документ, значит, это не спортивная организация, а политическая, и они должны понимать, что от них зависит на самом деле состояние мира.

По разным оценкам, не дай бог, произойдет Третья мировая война – мало никому не покажется. То есть спортсмены, которые одни из самых популярных в мире, те люди, которые должны нести вот эти все принципы, они должны были сегодня как раз и встать на защиту этих принципов и понимать, что, не дай бог, что что-то произойдет, это коснется всех, и никто этого не избежит.

И мне до сих пор непонятна эта позиция спортсменов мировых, которые не совсем понимают, что происходит и каким образом они могут помочь как раз вот этому мирному процессу. Сказать: «Слушайте, с какой стати мы сегодня дискриминируем российских и белорусских спортсменов? Пускай они участвуют в соревнованиях, мы готовы с ними биться за медали». В этом есть большой смысл, и они, как известные люди в мире, должны понимать, что на них сегодня эта ответственность», – сказал Фетисов.