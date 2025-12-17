  • Спортс
  Фетисов о бане России: «В мире больше 20 конфликтов. Не дай бог, Третья мировая – мало не покажется. Спортсмены не защитили принципы, они не понимают, что могут помочь мирному процессу»
2

Двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы РФ Вячеслав Фетисов высказался об отстранении российских спортсменов. 

«Холодная война официально закончилась при развале Советского Союза. В Калгари была Олимпиада [в 1988 году] – небольшой город канадский, фантастическая солнечная погода все это время была, хоккейная страна, хоккейный город. Там мы жили впервые, по-моему, в одной деревне и восточные страны, Восточного блока, и западные.

Атмосфера была как раз та, которая должна была быть: мы питались в одной столовой, как говорится, жили под одной крышей, общались постоянно, так скажем, в олимпийской деревне. И куда это все подевалось, интересно?

Если уж говорить конкретно с точки зрения мировой политики, конфликтов достаточно сегодня в мире, их по разным подсчетам больше двадцати. Значит, вы должны были принять решение не рекомендательно, а именно изменить устав и хартию олимпийскую – при любом конфликте страны, которые в них участвуют, автоматом исключаются. Тогда понятно, а если в хартии прописано, что это на самом деле – кто выше, сильнее, быстрее, то это совсем другой подход.

Значит, если эти положения вносятся в документ, значит, это не спортивная организация, а политическая, и они должны понимать, что от них зависит на самом деле состояние мира.

По разным оценкам, не дай бог, произойдет Третья мировая война – мало никому не покажется. То есть спортсмены, которые одни из самых популярных в мире, те люди, которые должны нести вот эти все принципы, они должны были сегодня как раз и встать на защиту этих принципов и понимать, что, не дай бог, что что-то произойдет, это коснется всех, и никто этого не избежит.

И мне до сих пор непонятна эта позиция спортсменов мировых, которые не совсем понимают, что происходит и каким образом они могут помочь как раз вот этому мирному процессу. Сказать: «Слушайте, с какой стати мы сегодня дискриминируем российских и белорусских спортсменов? Пускай они участвуют в соревнованиях, мы готовы с ними биться за медали». В этом есть большой смысл, и они, как известные люди в мире, должны понимать, что на них сегодня эта ответственность», – сказал Фетисов. 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: RTVI
