«Динамо» выменяло Калиниченко у «Сибири» на Баклашева

Московское «Динамо » и «Сибирь » совершили обмен защитниками.

Состав бело-голубых пополнил Роман Калиниченко , в Новосибирск отправился Никита Баклашев.

В текущем сезоне Калиниченко провел 28 матчей в Фонбет Чемпионате КХЛ и набрал 2 (1+1) очка при показателе полезности «минус 14».

В активе Баклашева 18 игр и 4 (3+1) балла при полезности «плюс 10» в ВХЛ .