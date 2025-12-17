0

«Динамо» выменяло Калиниченко у «Сибири» на Баклашева

Московское «Динамо» и «Сибирь» совершили обмен хоккеистами.

Московское «Динамо» и «Сибирь» совершили обмен защитниками.

Состав бело-голубых пополнил Роман Калиниченко, в Новосибирск отправился Никита Баклашев.

В текущем сезоне Калиниченко провел 28 матчей в Фонбет Чемпионате КХЛ и набрал 2 (1+1) очка при показателе полезности «минус 14».

В активе Баклашева 18 игр и 4 (3+1) балла при полезности «плюс 10» в ВХЛ.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт «Динамо»
