«Динамо» выменяло Калиниченко у «Сибири» на Баклашева
Московское «Динамо» и «Сибирь» совершили обмен защитниками.
Состав бело-голубых пополнил Роман Калиниченко, в Новосибирск отправился Никита Баклашев.
В текущем сезоне Калиниченко провел 28 матчей в Фонбет Чемпионате КХЛ и набрал 2 (1+1) очка при показателе полезности «минус 14».
В активе Баклашева 18 игр и 4 (3+1) балла при полезности «плюс 10» в ВХЛ.
