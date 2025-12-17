«Лада» расторгла контракт с Гуркиным спустя месяц после подписания защитника

«Лада» и Ефим Гуркин расторгли контракт.

Пресс-служба «Лады» сообщила, что контракт с защитником Ефимом Гуркиным расторгнут по соглашению сторон.

33-летний хоккеист подписал контракт с тольяттинским клубом месяц назад на срок до конца сезона. Перед этим он находился на просмотровом соглашении.

Гуркин провел за «Ладу» шесть матчей.