У Ткачева два ассиста в игре с «Сочи». Форвард «Металлурга» набрал 45 (9+36) очков в 35 играх сезона – он лучший бомбардир КХЛ
У Ткачева два голевых действия в игре с «Сочи» .
Нападающий «Металлурга» Владимир Ткачев отдал две результативные передачи в первом периоде матча с «Сочи» в FONBET Чемпионате КХЛ (4:0, 1-й период).
На счету Ткачева 45 (9+36) очков в 35 играх сезона КХЛ. Он лучший бомбардир регулярного чемпионата.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс’‘
