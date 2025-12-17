У Ткачева два ассиста в игре с «Сочи». Форвард «Металлурга» набрал 45 (9+36) очков в 35 играх сезона – он лучший бомбардир КХЛ

У Ткачева два голевых действия в игре с «Сочи» .

Нападающий «Металлурга » Владимир Ткачев отдал две результативные передачи в первом периоде матча с «Сочи » в FONBET Чемпионате КХЛ (4:0, 1-й период). На счету Ткачева 45 (9+36) очков в 35 играх сезона КХЛ. Он лучший бомбардир регулярного чемпионата.