Михайлов об 1:6 с «Металлургом»: «У «Сочи» ничего не получилось, наудалялись в матче с мастеровитым соперником. Против таких команд нельзя допускать отсебятины»

Главный тренер «Сочи» Дмитрий Михайлов высказался об ошибках команды в матче с «Металлургом» (1:6) в FONBET Чемпионате КХЛ. 

– Ничего не получилось. Наудалялись в матче с мастеровитым соперником. Не смогли противопоставить какую‑то контригру. Будем разбираться, делать выводы. Поговорили сейчас с ребятами серьезно. Может, в какой‑то мере вот эта пауза выбила из ритма немножко. Но соперник точно в таких же условиях.

Как быть с таким компонентом, как удаления?

– Разбираться с головой хоккеистов для начала. Потому что мы зарабатываем удаления в чужой зоне. Да, есть и в своей зоне удаления, но первый гол – в чужой, пятый – тоже в чужой, после высоко поднятой клюшки на синей линии. Против таких команд нельзя допускать отсебятины. Это все внутри. Будем работать над этим и корректировать.

Когда ожидаете в составе Данила Башкирова, которого обменяли из «Лады»?

– Ожидаем его в составе на ближайшие игры. Сейчас вкатывается, получил определенную нагрузку. Рассчитываем вводить его в состав в ближайших матчах, – сказал Михайлов. 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Матч ТВ»
