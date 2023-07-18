«Сибирь» подписала контракт с защитником Гордеевым на год. Он набрал 33 очка в 63 матчах ECHL при полезности «плюс 18»

Теги Сибирь переходы КХЛ ECHL Федор Гордеев Хоккей

«Сибирь» подписала контракт с 24-летним защитником Федором Гордеевым.

Срок соглашения рассчитан на один год.

Сообщается, что хоккеист имеет два гражданства – российское и канадское. Большую часть карьеры Гордеев выступал на позиции нападающего, но затем его перевели в защиту.

Ранее он играл в лигах GTHL, OJHL, GOJHL, OHL, АХЛ и ECHL.  

Прошлый сезон он провел в «Мэн Маринерс». В 63 матчах регулярного чемпионата ECHL защитник записал на свой счет 33 (12+21) очка при показателе полезности «+18». В 6 играх плей-офф он набрал 2 (1+1) балла.

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1 комментарий

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Sever12
видимо наш тренер время зря не терял на родине, явно его варианты...
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