«Сибирь» подписала контракт с защитником Гордеевым на год. Он набрал 33 очка в 63 матчах ECHL при полезности «плюс 18»

«Сибирь» подписала контракт с 24-летним защитником Федором Гордеевым.

Срок соглашения рассчитан на один год.

Сообщается, что хоккеист имеет два гражданства – российское и канадское. Большую часть карьеры выступал на позиции нападающего, но затем его перевели в защиту.

Ранее он играл в лигах GTHL, OJHL, GOJHL, OHL, АХЛ и ECHL.

Прошлый сезон он провел в «Мэн Маринерс». В 63 матчах регулярного чемпионата защитник записал на свой счет 33 (12+21) очка при показателе полезности «+18». В 6 играх плей-офф он набрал 2 (1+1) балла.