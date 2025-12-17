Разин о 6:1 с «Сочи»: «Металлург» провел матч, близкий к идеальному. В конце молодой парень ошибся, но думаю, ему это запомнится, и больше таких ошибок он не будет делать»
Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин высказался о победе на «Сочи» со счетом 6:1 в FONBET Чемпионате КХЛ.
– Как удавалось держать концентрацию весь матч, ведь все было практически решено в первом периоде?
– Мы говорили ребятам, что у нас через день очень важная игра, дерби. Поэтому, чтобы не портить эту игру, сыграли очень сконцентрированно и оставшиеся два периода.
– Была пауза в чемпионате, она пошла на пользу?
– Мы хорошо поработали, ударный цикл провели. Были опасения, что ребята сегодня будут под нагрузками… Но ноги бежали.
– Как оцените игру Евгения Кузнецова? Этот микроцикл помог ему физически?
– Надеюсь на это.
– Реально неважно, что «на ноль» не сыграли?
– Почему? Важно, конечно. В конце молодой парень ошибся. Но думаю, ему это запомнится, и больше таких ошибок он не будет делать.
Считаю, сегодня провели матч, близкий к идеальному. И большинство хорошо сработало, и меньшинство, и в формате «пять на пять» дисциплинированно сыграли. Потому едем дальше. Нас с победой.
– Сегодня и Кузнецов забил, и Нечаев «1+1» оформил. Что еще положительное можете выделить?
– Федоров «1+1» еще оформил. Жаль, что Смолину не дали «сухарь» сделать. Но опять же, молодой защитник в конце игры совершил ошибку. Но на этом учатся. Есть положительные моменты, есть не очень. Самое главное, что после первого периода ребята не бросили играть, продолжали делать то, что надо.
– Когда ожидать Романа Канцерова и Дмитрия Силантьева, которые отсутствовали сегодня?
– В следующем матче. И Илья Набоков тоже подключается, – сказал Разин.