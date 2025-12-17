  • Спортс
  • Разин о 6:1 с «Сочи»: «Металлург» провел матч, близкий к идеальному. В конце молодой парень ошибся, но думаю, ему это запомнится, и больше таких ошибок он не будет делать»
Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин высказался о победе на «Сочи» со счетом 6:1 в FONBET Чемпионате КХЛ. 

Как удавалось держать концентрацию весь матч, ведь все было практически решено в первом периоде?

– Мы говорили ребятам, что у нас через день очень важная игра, дерби. Поэтому, чтобы не портить эту игру, сыграли очень сконцентрированно и оставшиеся два периода.

Была пауза в чемпионате, она пошла на пользу?

– Мы хорошо поработали, ударный цикл провели. Были опасения, что ребята сегодня будут под нагрузками… Но ноги бежали.

Как оцените игру Евгения Кузнецова? Этот микроцикл помог ему физически?

– Надеюсь на это.

Реально неважно, что «на ноль» не сыграли?

– Почему? Важно, конечно. В конце молодой парень ошибся. Но думаю, ему это запомнится, и больше таких ошибок он не будет делать.

Считаю, сегодня провели матч, близкий к идеальному. И большинство хорошо сработало, и меньшинство, и в формате «пять на пять» дисциплинированно сыграли. Потому едем дальше. Нас с победой.

Сегодня и Кузнецов забил, и Нечаев «1+1» оформил. Что еще положительное можете выделить?

– Федоров «1+1» еще оформил. Жаль, что Смолину не дали «сухарь» сделать. Но опять же, молодой защитник в конце игры совершил ошибку. Но на этом учатся. Есть положительные моменты, есть не очень. Самое главное, что после первого периода ребята не бросили играть, продолжали делать то, что надо.

Когда ожидать Романа Канцерова и Дмитрия Силантьева, которые отсутствовали сегодня?

– В следующем матче. И Илья Набоков тоже подключается, – сказал Разин. 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Матч ТВ»
