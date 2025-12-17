У «Металлурга» 3 победы в 4 последних матчах. Команда Разина оторвалась на Востоке и в общей таблице КХЛ на пять очков
«Металлург» увеличил отрыв в регулярке КХЛ.
«Металлург» выиграл три из четырех последних матчей.
Команда Андрея Разина разгромила «Сочи» со счетом 6:1 в FONBET Чемпионате КХЛ.
Перед этим были победы над «Барысом» (5:2) и «Автомобилистом» (6:5), а также поражение от «Нефтехимика» (1:2 ОТ).
Магнитогорский клуб увеличил отрыв на Востоке и в общей таблице КХЛ до пяти очков. У команды 55 баллов, у «Локомотива» и «Ак Барса» – по 50.
В следующем матче «Металлург» сыграет на выезде с «Трактором». Игра пройдет 19 декабря.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс’‘
