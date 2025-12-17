У «Металлурга» 3 победы в 4 последних матчах. Команда Разина оторвалась на Востоке и в общей таблице КХЛ на пять очков

«Металлург» увеличил отрыв в регулярке КХЛ.

«Металлург » выиграл три из четырех последних матчей.

Команда Андрея Разина разгромила «Сочи » со счетом 6:1 в FONBET Чемпионате КХЛ.

Перед этим были победы над «Барысом» (5:2) и «Автомобилистом» (6:5), а также поражение от «Нефтехимика» (1:2 ОТ).

Магнитогорский клуб увеличил отрыв на Востоке и в общей таблице КХЛ до пяти очков. У команды 55 баллов, у «Локомотива » и «Ак Барса » – по 50.

В следующем матче «Металлург» сыграет на выезде с «Трактором». Игра пройдет 19 декабря.