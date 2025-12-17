  • Спортс
Вячеслав Быков: «Хорошо бы сыграть с США и Канадой в 2026-м, но не думаю, что это возможно в ближайшее время. Когда наступит мир в Европе, россияне вернутся в международные турниры»

Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков высказался о том, когда российские спортсмены вернутся к участию в международных турнирах. 

«Сборной России хорошо бы провести несколько матчей с США и Канадой в 2026 году. Это был бы отличный тест для наших хоккеистов и для их соперников. Но не думаю, что такая игра состоится в ближайшее время.

Все зависит от политической обстановки, особенно на европейском континенте. Когда наступит мир в Европе, тогда наши спортсмены будут принимать участие в международных соревнованиях», – сказал Быков.

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Metaratings
logoКХЛ
Политика
logoСборная Канады по хоккею с шайбой
logoСборная США по хоккею
logoВячеслав Быков
logoСборная России по хоккею с шайбой
