Вячеслав Быков: «Хорошо бы сыграть с США и Канадой в 2026-м, но не думаю, что это возможно в ближайшее время. Когда наступит мир в Европе, россияне вернутся в международные турниры»

Быков: России хорошо бы провести несколько матчей с США и Канадой в 2026-м.

Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков высказался о том, когда российские спортсмены вернутся к участию в международных турнирах.

«Сборной России хорошо бы провести несколько матчей с США и Канадой в 2026 году. Это был бы отличный тест для наших хоккеистов и для их соперников. Но не думаю, что такая игра состоится в ближайшее время.

Все зависит от политической обстановки, особенно на европейском континенте. Когда наступит мир в Европе, тогда наши спортсмены будут принимать участие в международных соревнованиях», – сказал Быков.