0

Федоров о Козлове во главе «Динамо»: «Вячеслав хорошо знает хоккей. Опыт, который мы получили за океаном, очень сильно помогает»

Сергей Федоров высказался о Вячеславе Козлове во главе «Динамо».

Сергей Федоров высказался о том, что «Динамо» утвердило Вячеслава Козлова главным тренером.

Напомним, Козлов стал исполняющим обязанности главного тренера «Динамо» 17 ноября после отставки Алексея Кудашова. Клуб проиграл 2 первых матча под его руководством, после чего одержал 7 побед подряд.

«Думаю, этот период показал, на что за короткое время команда и его действия способны. Считаю, решение закономерное. Все, что я видел и читал, отзывы игроков, что я видел на поле, соответствует этому решению. Рад за Вячеслава, поддерживаю его все начинания.

Мы, наше поколение, воспринимали неудачи позитивно в том смысле, что нужно было еще больше доработать, где-то надо больше вникнуть. Естественно, это все переложить на лед, предстоит огромная работа с командой. Я пожелал ему вникнуть во все детали, как можно быстрее это сделать и кайфовать от процесса.

Вячеслав достаточно хорошо знает хоккей, и тот опыт, который мы получили за океаном, он очень сильно помогает», – заявил Федоров. 

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: ТАСС
