Немировски о 0:2 от «Салавата»: «10 бросков – так не выиграем матч. Было много моментов, когда нужно было бросать, а мы делали передачи»
Дэвид Немировски подвел итоги матча с «Салаватом Юлаевым» (0:2).
– Сложно выиграть без голов и общие 10 бросков – так не выиграем игру. Нам сейчас надо подумать, посмотреть игру и делать выводы на следующий матч.
– Почему так мало бросков?
– Долго принимаем решения. Много было моментов, когда нужно было бросать, а мы делали передачи. В других моментах долго ждем, линия закрывается и блокируются броски. А еще надо попадать в ворота, когда бросаем.
– Достаточно часто «Сибирь» пропускает после проигранной борьбы. Например, в ситуации с первой пропущенной шайбой сегодня.
– Надо смотреть на видео, там был отскок от двух игроков, никто не знал, где шайба.
– Большое количество удалений с чем связано?
– Где-то неправильно играем с клюшкой.
– Остались втроем в третьем периоде, когда надо было идти вперед. Не разозлились?
– Нет, это игровой момент. У нас тоже было 5 на 4, – сказал главный тренер «Сибири» Дэвид Немировски.
«Сибирь» проиграла 3 из 4 последних матчей. Команда нанесла всего 10 бросков в игре с «Салаватом»
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