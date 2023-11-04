Немировски о 0:2 от «Салавата»: «10 бросков – так не выиграем матч. Было много моментов, когда нужно было бросать, а мы делали передачи»

Дэвид Немировски подвел итоги матча с «Салаватом Юлаевым» (0:2).

– Сложно выиграть без голов и общие 10 бросков – так не выиграем игру. Нам сейчас надо подумать, посмотреть игру и делать выводы на следующий матч.

– Почему так мало бросков?

– Долго принимаем решения. Много было моментов, когда нужно было бросать, а мы делали передачи. В других моментах долго ждем, линия закрывается и блокируются броски. А еще надо попадать в ворота, когда бросаем.

– Достаточно часто «Сибирь» пропускает после проигранной борьбы. Например, в ситуации с первой пропущенной шайбой сегодня.

– Надо смотреть на видео, там был отскок от двух игроков, никто не знал, где шайба.

– Большое количество удалений с чем связано?

– Где-то неправильно играем с клюшкой.

– Остались втроем в третьем периоде, когда надо было идти вперед. Не разозлились?

– Нет, это игровой момент. У нас тоже было 5 на 4, – сказал главный тренер « » .

«Сибирь» проиграла 3 из 4 последних матчей. Команда нанесла всего 10 бросков в игре с «Салаватом»